Tuần tăng giá mạnh của vàng

Tuần này, giá vàng thế giới tăng hơn 40 USD/ounce, tương đương 2,16%. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng cũng ghi nhận mức tăng hơn nửa triệu đồng so với tuần gần nhất.

Thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch giữa tháng 2 với phiên đi ngang ngày 18/2 (giờ Mỹ). Trong đó, giá vàng thế giới mở cửa phiên cuối tuần ở mức 1.899,2 USD /ounce và cũng đóng cửa ở mức giá này.

Giá trong phiên cũng không ghi nhận biến động mạnh khi xu hướng tăng của vàng tạm dừng do các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin liên quan cuộc đàm phán tuần tới giữa Mỹ và Nga về tình hình căng thẳng tại Ukraine.

Tính trong cả tuần này, thị trường vàng chứng kiến một đợt tăng giá mạnh, đẩy giá kim quý tăng 40,2 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng 2,16% trong tuần. Giá vàng vật chất giao ngay hiện cũng ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2021.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 cũng tăng xấp xỉ 38 USD tuần này, tương đương 2,04%, hiện cố định ở mức 1.900 USD /ounce.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng vật chất đã tăng 3/5 phiên giao dịch tuần này và chỉ ghi nhận xu hướng giảm trong ngày thứ ba (15/2). Phiên tăng lớn nhất trong tuần này vàng ghi nhạn được là ngày 17/2 với mức tăng gần 30 USD .

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Nguồn: Tradingview.

Ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco, cho rằng diễn biến thị trường vàng phiên cuối tuần vừa qua cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin liên quan cuộc đàm phán dự kiến tổ chức vào tuần tới giữa Mỹ và Nga có làm giảm căng thẳng địa chính trị ở Nga và Ukraine hay không. Điều này sẽ tác động lớn tới diễn biến ngắn hạn của vàng.

Tại thị trường trong nước, khi không còn trợ lực đến từ nhu cầu mua - bán tăng mạnh ngày vía Thần Tài, cả vàng miếng và vàng nhẫn đang diễn biến cùng chiều với vàng thế giới.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày hôm qua (18/2) đóng cửa giá vàng miếng ở mức 62,55 - 63,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đến sáng nay, doanh nghiệp này chỉ giảm 50.000 đồng giá mua và giữ nguyên giá bán, hiện cố định ở 62,5 - 63,2 triệu/lượng. Tuy vậy, nếu so với cùng giờ sáng 18/2, giá vàng miếng SJC sáng nay đã giảm 300.000 đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC loại 99,99% sáng nay cũng được niêm yết ở mức 53,75 triệu/lượng (mua) và 54,45 triệu/lượng (bán), không thay đổi so với chiều qua nhưng thấp hơn 250.000 đồng so buổi sáng.

Dù vậy, tính trong cả tuần này, cả vàng nhẫn và vàng miếng SJC đều ghi nhận mức tăng xấp xỉ nửa triệu đồng mỗi lượng. Trong đó, giá vàng miếng SJC cuối tuần trước được bán ra ở mức 62,7 triệu/lượng, thấp hơn 500.000 đồng so với hiện tại.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TUẦN NÀY Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn 13/2 Sáng 14/2 chiều Sáng 15/2 chiều Sáng 16/2 chiều Sáng 17/2 chiều Sáng 18/2 chiều Sáng 19/2 Mua vào triệu đồng/lượng 61.9 61.9 62.25 62.5 62.25 62.25 62.2 62.5 62.55 62.8 62.55 62.5 Bán ra

62.7 62.7 62.95 63.2 62.95 62.95 62.9 63.1 63.1 63.5 63.2 63.2

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Trong đó, PNJ hiện chấp nhận mua vào vàng miếng ở mức 62,55 triệu/lượng, giảm 50.000 đồng so với chiều qua và 250.000 đồng so với buổi sáng. Ở chiều bán, doanh nghiệp này hiện đưa ra mức giá 63,2 triệu/lượng, không thay đổi so với chiều 18/2 nhưng cũng thấp hơn 300.000 đồng so với cùng giờ sáng.

Tính trong cả tuần này, giá vàng miếng tại PNJ cũng ghi nhận mức tăng 700.000 đồng/lượng, kết phiên giao dịch cuối tuần trước, PNJ niêm yết giá vàng miếng ở mức 61,8 - 62,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Với mặt hàng vàng nhẫn, PNJ sáng nay điều chỉnh giảm 100.000 đồng so với hôm qua nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 600.000 đồng so với cuối tuần trước, hiện cố định ở mức 53,8 - 54,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay mở cửa chấp nhận mua vào vàng miếng ở 62,35 triệu/lượng, tăng 50.000 đồng so với chiều 18/2 nhưng giảm 200.000 đồng so với cùng giờ sáng. Giá bán hiện được DOJI đưa ra ở mức 63,15 triệu/lượng, tăng 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tính trong cả tuần này, giá vàng miếng bán ra tại DOJI cũng ghi nhận mức tăng gần nửa triệu đồng mỗi lượng.