Tuần lễ thời trang Việt Nam 2020 có gì khác biệt?

Dù còn một vài thiếu sót nhỏ, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 vẫn thu hút giới mộ điệu.

Tối 6/12 chính thức khép lại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020. Không chỉ show diễn hào nhoáng trên sàn runway hay những màn "chặt chém" của ngôi sao trên thảm đỏ, sân chơi này còn bao hàm luôn sự kiện bên lề mang tên The Best Street Style.

Tất cả cộng hưởng cùng nhau tạo nên sân chơi thú vị dành cho những ai đam mê thời trang ở Việt Nam.

Fashion week quốc tế khác gì so với Việt Nam?

Fashion week được gọi là tuần lễ thời trang, kéo dài trong khoảng một tuần. Các nhà thiết kế, thương hiệu trình diễn bộ sưu tập mới trên sàn runway hay theo hình thức trưng bày. Mục đích của tuần lễ thời trang chính là sự tiếp cận gần hơn với giới chuyên môn, khán giả và người tiêu dùng.

Ngoài ra, sự kiện này còn có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc định hình xu hướng của ngành thời trang trong những mùa mốt sắp đến. Fashion show nằm trong khuôn khổ tuần lễ thời trang, nơi để các nhà thiết kế mang đến cho khán giả những trang phục chuẩn bị ra mắt vào mùa Xuân - Hè hay Thu - Đông, bên cạnh đó cũng có các show diễn như Resort, Pre-fall, Haute Couture...

Thông thường các bộ sưu tập sẽ được trình diễn trước một mùa, để từ đó chuyên gia, nhà phê bình thời trang có thời gian phân tích và quyết định trào lưu nào sẽ là chủ đạo cho năm kế tiếp.

Việc này còn trở thành quy tắc ngầm trong vấn đề kinh doanh của thương hiệu, giúp người mua hàng trên thế giới có cơ hội lựa chọn sản phẩm yêu thích trước khi sản xuất rộng rãi. Thậm chí, một vài quốc gia đặc biệt còn nhận được quyền lợi bày bán sản phẩm phiên bản giới hạn trên sàn diễn.

Tuần lễ thời trang quốc tế là nơi các nhà thiết kế, thương hiệu trình diễn bộ sưu tập để bán cho khách hàng. Ảnh: WWD.

Tại Việt Nam, chu trình diễn ra tuần lễ thời trang vài năm gần đây rút ngắn hơn so với Paris (Pháp), Milan (Italy) hay London(Anh)... Đây có thể được xem như sân chơi, có quy mô và tổ chức chuyên nghiệp theo mô hình quốc tế. Tuy nhiên, các show diễn lại thiên hướng về việc giới thiệu bộ sưu tập đúng mùa, thậm chí trễ hơn guồng quay của thời trang của thế giới.

Trước đây, tuần lễ thời trang được mặc định chỉ dành cho những người hoạt động trực tiếp trong làng mốt (stylist, khách hàng, biên tập viên, người mẫu…) hoặc các ngôi sao nổi tiếng. Hiện tại, sự kiện thời trang này trở nên phổ biến hơn với giới "ngoại đạo".

Không cần chờ đến tấm vé mời, nhiều người thích xem thời trang hay chỉ tò mò về sự kiện này vẫn có thể mua vé tại các trang bán hàng trực tuyến và tại địa điểm tổ chức. Điều này hình thành thói quen rằng ai cũng có thể tham dự và đánh mất đi giá trị của tuần lễ thời trang đúng nghĩa.

Ở quốc tế, vẫn có trường hợp người xem được quyền mua vé tham dự show diễn với nhiều loại khác nhau cùng mức giá 100- 550 USD . Tuy nhiên, tấm vé mời được mua trực tuyến thường chỉ có thể tham dự các buổi diễn nhỏ lẻ, hiếm khi được ngồi trong các show lớn của Chanel, Dior, Gucci hay Jil Sander...

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với quốc tế. Ảnh: BTC.

Street style không phải "sân chơi" dành cho hàng nhái

Suốt chuỗi hoạt động của tuần lễ thời trang, street style luôn là phần gắn liền và có sự liên kết mật thiết với các buổi diễn. Cứ mỗi dịp fashion week, giới mộ điệu lại kéo nhau tới địa điểm diễn ra sự kiện để thể hiện phong cách ăn mặc của bản thân trước ống kính nhiếp ảnh gia.

Điều này giúp hình ảnh của họ dễ dàng xuất hiện trên tạp chí quốc tế. Thậm chí, gu ăn mặc của các fashionista tại Paris, London hay Milan còn có lượt tìm kiếm nhiều không thua kém bộ sưu tập trên sàn diễn.

Từ đó, loạt nhân vật đình đám như Yoyo Cao, Bryanboy, Aimee Song... trở thành gương mặt được các thương hiệu săn đón không thua gì ngôi sao tên tuổi trong làng mốt quốc tế.

Thiết kế mới đều được chuyển đến tận tay cho tín đồ thời trang để tham dự show diễn và lăng xê gu ăn mặc trên đường phố. Bởi họ là những người có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến người hâm mộ thông qua trang cá nhân. Các trang phục khoác lên người đều có thể trở thành xu hướng cho mỗi mùa.

Thông thường, sự kiện chụp ảnh street style sẽ được diễn ra tại địa điểm tổ chức show diễn và trước khi khách mời vào bên trong khán phòng.

Những bức ảnh street style là một phần không thể thiếu tại các tuần lễ thời trang thế giới. Ảnh: Vogue.

Trong tuần lễ thời trang được tổ chức tại TP.HCM vừa qua, giới trẻ Việt cũng có dịp thể hiện cá tính qua thời trang đường phố. Nhiều người được khen ăn mặc thời thượng, trang điểm và làm tóc chỉn chu, tạo dáng chuyên nghiệp không khác người mẫu.

Điều đáng khen là họ dần cập nhật xu hướng thế giới bằng niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Nhiều người tham dự 6 ngày liên tục trong chuỗi hành trình với hy vọng nhận được sự quan tâm.

Bên cạnh đó, một số người bị nhận xét là cố tình mặc lố để gây chú ý, trang điểm đậm như đến lễ hội hóa trang. Chưa hết, họ thậm chí còn bị ví như "thảm họa thời trang". Một điểm đáng buồn cho sự kiện The Best Street Style năm nay chính là việc các bạn lăng xê những món hàng nhái và khẳng định mua với giá hàng chục triệu đồng.

Hình ảnh cô bạn sử dụng phụ kiện Dior Oblique giá 30 triệu đồng hay chàng trai đeo túi với logo Louis Vuitton in ngược cũng trở thành đề tài bàn tán và nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng liên quan đến sự am hiểu, tính chuyên nghiệp của tuần lễ thời trang gắn mác Việt Nam.

Giới trẻ TP.HCM phối đồ đa dạng phong cách, thể hiện chất riêng. Ảnh: Nguyễn Thành.

Chuyến du hành thời gian

Song song với The Best Street Style, những show buổi tối diễn ra từ ngày 3-6/12 để lại nhiều cảm xúc cho tín đồ thời trang tại Việt Nam.

So với năm trước, các nhà thiết kế nước ngoài không góp mặt trong sự kiện này do dịch Covid-19. Thay vào đó, những cái tên nổi tiếng trong nước như Công Trí, Adrian Anh Tuấn, Đỗ Long, Lê Long Dũng, Bảo Bảo, Thảo Nguyễn, Đặng Trọng Minh Châu, Lý Giám Tiền, Hoàng Minh Hà, Hoàng Quyên, Nguyễn Tiến Truyển, Ivan Trần, Long Ng… góp phần tạo nên tuần lễ thời trang đầy cảm xúc.

Chủ đề của tuần lễ thời trang lần này là "The Future Is Now - Tương lai bắt đầu từ đây". Do đó, những thiết kế đa phần thể hiện được nét sáng tạo, tinh thần hiện đại nhưng vẫn giữ được giá trị của dân tộc. Những bộ sưu tập khi kết hợp với nhau đã vô tình tạo ra đủ các lát cắt thời gian, cuốn người xem vào chuyến du hành từ quá khứ, hiện tại, đến tương lai.

Nếu Bảo Bảo, Minh Châu tạo nên nét hoài niệm về quá khứ qua bộ áo dài tinh xảo, Lý Giám Tiền lại dựa vào những họa tiết, thiết kế truyền thống để tạo nên sự trẻ trung, cá tính riêng. Trong khi đó, Thảo Nguyễn lại khiến nhiều người xem xúc động khi nhớ lại thời kỳ gian khó của đất nước qua các bộ đồ lấy cảm hứng từ quân đội.

Giá trị văn hóa của dân tộc vẫn được lồng ghép vào các show diễn như mọi năm. Ảnh: Thuận Thắng, Nguyễn Thành.

Năm nay, đa số nhà thiết kế chọn phần nhạc Việt truyền thống, gần gũi nhưng được làm lại sôi động hơn để phù hợp với biểu diễn runway. Chính yếu tố này khiến các show có cảm xúc hơn.

Lát cắt tương lai được dẫn dắt bởi Ivan Trần khi anh lồng ghép các chi tiết bắt mắt vào bộ sưu tập mang tên "Dreaming The Cirrus". Adrian Anh Tuấn cho khán giả thấy nét hiện đại, thời trang thiết thực ở thời điểm hiện tại qua thiết kế tinh tế, đơn giản.

Việc lựa chọn gương mặt mở màn hay vedette năm nay chưa có sự đa dạng. Suốt 4 ngày diễn ra sự kiện, hầu hết người xem có ấn tượng mạnh với Võ Hoàng Yến. Cô xuất hiện trong 7 show với vai trò quan trọng. Nhiều khán giả còn đặt câu hỏi: "Tại sao năm nay không có H'Hen Niê, Kỳ Duyên biểu diễn?". Tuy nhiên, việc Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Phương Nga… xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ cũng đã thu hút sự quan tâm.

Khi sàn diễn thế giới đang dần chuộng người mẫu ngoại cỡ, xu hướng này vẫn chưa thấy ở Tuần lễ thời trang Việt Nam. Thay vào đó, vài nhà thiết kế cũng chọn các nhân vật đặc biệt như mẫu phi giới tính, ông bà lão hay mẫu nhí bạch tạng để tạo thêm điểm nhấn.

Chuyện bên lề

Trong năm nay, các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới như Paris (Pháp), New York (Mỹ), London (Anh) đều thực hiện theo quy định cách giãn xã hội phù hợp hay tận dụng nền tảng kỹ thuật số. Sự kiện thời trang lớn ở Việt Nam diễn ra theo cách truyền thống nhưng vẫn đảm bảo các phương pháp an toàn. Các khách mời ngồi xem show đều được nhắc nhở đeo khẩu trang.

Liên quan đến chỗ ngồi, nhiều vấn đề không hay đã xảy ra và gây hiểu lầm cho khán giả lẫn dàn sao. Tuy nhiên, ban tổ chức nhanh chóng lên tiếng đính chính và xin lỗi những người có liên quan.

"Chúng tôi nhanh chóng họp nội bộ ê-kíp tiếp đón khách để rút kinh nghiệm sâu sắc về việc này, đồng thời ban tổ chức cũng gửi lời xin lỗi trực tiếp tới cả những cá nhân liên quan vì để xảy ra sự hiểu lầm không đáng có", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Sàn diễn chuyên nghiệp khiến các người mẫu có cảm hứng catwalk hơn. Ảnh: BTC.

Đối với người mẫu biểu diễn, họ được tạo điều kiện thuận lợi cho việc ăn và ngủ khi phải chờ đợi từ sáng đến tối để tập duyệt, trang điểm, mặc đồ... Tuy nhiên, chỗ ngồi dành cho họ cũng như ê-kíp phía sau hậu trường còn hạn chế dẫn đến tình trạng người mẫu ngồi dưới đất, tháo giày vì quá đau chân.

Tạm gác lại những lùm xùm, tuần lễ thời trang năm nay cũng được nhiều người đánh giá cao vì có sự đầu tư lớn, hoành tráng. Sân khấu được thiết kế hiện đại, có chiều hướng "mở". Bên cạnh đó, đường băng hình chữ U có tổng chiều dài lên đến 60 m cũng giúp người mẫu có cơ hội thể hiện hết vẻ đẹp của trang phục.

Vấn đề an ninh trong sự kiện lần này được đảm bảo tuyệt đối vì đội bảo vệ luôn yêu cầu những người ra vào khu vực show phải trình thẻ nhận từ ban tổ chức trước đó. Sau mỗi ngày, thẻ của người mẫu đều được thu lại. Điều này sẽ hạn chế việc có người ngoài lọt vào để gây rối.

Sau 10 mùa tổ chức, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam được đánh giá là đứng đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 4 khu vực châu Á, chỉ sau Tokyo, Seoul, Shanghai Fashion Week. Bước vào mùa thứ 11, sự kiện này cũng đã thu hút được sự quan tâm của giới mộ điệu và để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Chính những cột mốc quan trọng này sẽ giúp ngành thời trang Việt Nam phát triển, vươn tầm thế giới.

Tối 6/12, bà Trang Lê - người sáng lập nên Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - không khỏi xúc động trong đêm bế mạc : "Những ngày qua, chúng tôi đã làm việc vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Có lẽ chưa khi nào chúng tôi phải tổ chức tuần lễ thời trang trong điều kiện khó khăn, nhiều rủi ro và áp lực như thế này. Nếu không có niềm tin, hy vọng, chúng tao đã không làm được.

Đã có nhiều lúc tôi chùn bước, băn khoăn rằng liệu những việc đang làm đúng hay sai. Khi nhìn hình ảnh những nhà thiết kế và toàn bộ ê-kíp ngày đêm làm việc vất vả, tôi nhận ra chúng tôi đều đang vì tương lai của thời trang Việt Nam".