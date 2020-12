Tuần 'dậy sóng' của giá vàng

Sau nhiều tuần giảm, giá vàng thế giới đã trải qua tuần giao dịch tích cực với đà tăng gần 70 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng hưởng lợi với mức tăng gần nửa triệu đồng/lượng.

Sau phiên 18/12 (giờ Mỹ), thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch với xu hướng giảm nhẹ tại hầu hết sàn. Tuy nhiên, phiên giảm nhẹ vẫn không làm thay đổi xu hướng tăng của kim quý trong cả tuần này khi giá bán ra hiện vẫn phổ biến trên mức 1.880 USD /ounce.

Trong phiên đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn New York và Kitco đều đóng cửa ở mức 1.881 USD /ounce, giảm 4,9 USD so với phiên liền trước. Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, giá vàng hiện tại vẫn cao hơn gần 70 USD /ounce, tương đương mức tăng 3% giá trị.

Trên sàn Comex, giá vàng tương lai giao tháng 2/2021 cũng giảm nhẹ xuống đóng cửa ở mức 1.888,7 USD /ounce, nhưng vẫn tăng ròng 2,5% trong tuần.

Tuần này, giá vàng thế giới mở cửa với phiên giảm mạnh xuống dưới vùng 1.830 USD /ounce, tuy nhiên, sự kiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra cam kết về việc tiếp tục các chương trình mua trái phiếu đến khi tình hình việc làm được cải thiện và đạt mục tiêu lạm phát 2%, cùng cam kết duy trì mặt bằng lãi suất thấp đã khiến tâm lý thị trường vàng cải thiện.

Cơ quan quản lý tiền tệ Mỹ cũng cam kết sẽ tiếp tục bơm thêm tiền vào thị trường tài chính đến khi đà phục hồi của kinh tế Mỹ được đảm bảo.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này (14-19/12). Nguồn: Tradingview.

Cùng với các cam kết từ Fed, giá trị đồng USD tiếp tục yếu đi và xuống vùng thấp nhất 2,5 năm cũng tác động tích cực tới giá vàng.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến “sóng” giá vàng tuần này vẫn là dòng tiền bắt đáy và xu hướng đặt giá mua cao của nhà đầu tư. Theo tính toán, đồng USD mới giảm 0,9% tuần này, trong khi giá vàng tăng hơn 3%. Như vậy, khoảng 2% mức giá tăng (tương đương hơn 40 USD ) của kim loại quý tuần này đến từ giá mua cao của nhà đầu tư.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng phiên cuối tuần sáng nay cũng chịu tác động giảm nhẹ khi giá thế giới giảm.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55 - 55,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng bán ra khu vực Hà Nội sáng nay cũng giảm về mức 55,52 triệu/lượng. Tuy nhiên, so với phiên ngày thứ 2 đầu tuần, giá vàng SJC hiện vẫn cao hơn 400.000 đồng/lượng, tương đương mức tăng 0,7%.

Do vẫn đắt hơn giá vàng thế giới gần 3 triệu đồng/lượng, vàng trong nước có tuần biến động thấp hơn thế giới. Ảnh: Chí Hùng.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 55 triệu/lượng (mua) và 55,5 triệu/lượng (bán), tương đương SJC. So với cuối ngày hôm qua, giá vàng tại đây đã giảm 50.000 đồng ở cả 2 chiều.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 54,95 triệu/lượng và bán ra ở 55,6 triệu/lượng, không thay đổi so với chiều qua. Hiện DOJI là doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng cao nhất thị trường trong nước.

Tại vùng giá này, vàng trong nước vẫn đắt hơn thế giới 2,7 triệu/lượng, hiện giá kim quý thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 52,8 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia phân tích của Kitco, giá vàng đang định vị cho một đợt phục hồi cuối năm khi thị trường đặt cược vào thông tin tích cực liên quan các gói kích thích kinh tế tuần tới.

Tuần này, giá vàng đã kiểm tra lại ngưỡng kháng cự quan trọng 1.900 USD nhưng không thành công. Tuy nhiên, ông Peter Hug, Giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metals vẫn cho rằng mục tiêu 1.925 USD của vàng vào Giáng sinh vẫn nằm trong tầm tay.

Chiến lược gia hàng hóa của TD Securities, ông Daniel Ghali cũng cho rằng có 2 yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn trong tuần tới. Một là, vàng vẫn đang được giao dịch rẻ so với tỷ giá thực. Hai là, quyết định của Fed về việc gia tăng bảng cân đối tài sản thông qua mua trái phiếu trên thị trường gắn với các kết quả kinh tế đồng nghĩa với việc ủng hộ quan điểm tăng trưởng và lạm phát vượt mức, điều này sẽ tạo ra những điều kiện vĩ mô thuận lợi cho vàng trong dài hạn.