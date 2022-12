Tựa game yêu cầu máy tính có 32 GB RAM

Không còn độc quyền trên PlayStation, tuy nhiên "Returnal" yêu cầu máy tính có dung lượng RAM lớn để chơi mượt.

Một cảnh trong "Returnal" phiên bản PC. Ảnh: Steam.

Theo khuyến nghị trên Steam, tựa game Returnal yêu cầu máy tính trang bị tối thiểu 16 GB RAM để chơi với thiết lập thấp nhất. Để tận dụng tốt đồ họa và lối chơi cường độ cao, người dùng cần trang bị máy tính với RAM 32 GB.

Theo The Verge, 32 GB RAM là con số khá cao với cấu hình khuyến nghị của các tựa game PC hiện nay. Lấy ví dụ, Microsoft Flight Simulator chỉ yêu cầu máy tính có RAM tối thiểu 8 GB, khuyến nghị 16 GB.

Trên Steam, những game có đồ họa cao khác như Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Dying Light 2 hay A Plague Tale: Requiem cũng không đòi hỏi lượng RAM cao hơn 16 GB cho cấu hình khuyến nghị.

Trừ dung lượng RAM, khuyến nghị dành cho các phần cứng còn lại để chơi Returnal khá phù hợp với game được port (chuyển nền tảng) từ console thế hệ mới. Tựa game này được phát hành lần đầu vào tháng 4/2021, độc quyền trên PlayStation 5 (PS5) của Sony.

Phần cứng khuyến nghị cho Returnal bản PC gồm CPU Intel Core i7-8700 hoặc AMD Ryzen 7 2700X, hệ điều hành Windows 10 64-bit, card đồ họa NVIDIA RTX 2070 Super hoặc AMD RX 6700 XT, ổ cứng trống 60 GB.

Được Housemarque, Climax Studios phát triển và phát hành bởi Sony, Returnal thuộc thể loại nhập vai hành động dạng rouge-like.

Trong thế giới của Returnal, người chơi mắc kẹt trên một hành tinh kỳ bí với quái vật hung bạo, khát máu. Những sinh vật này sẽ càng nguy hiểm, liên tục biến hoá sau mỗi vòng lặp thời gian.

Tựa game được đánh giá cao về âm thanh và hình ảnh. Đoạn video của PCGamer cho thấy trên máy tính, Returnal hỗ trợ công nghệ cải thiện hình ảnh DLSS của NVIDIA và FSR của AMD, bên cạnh ray-tracing để tối ưu chi tiết bóng đổ, phản chiếu cùng tốc độ khung hình cao hơn so với phiên bản PS5.

Cấu hình tối thiểu và khuyến nghị của Returnal trên Steam.

Mikael Haveri, Giám đốc Thương hiệu Housemarque, phụ trách phát triển Returnal cũng tiết lộ phiên bản PC sẽ có đồ họa được nâng cấp để "đảm bảo trải nghiệm mượt mà nhất có thể". Đó có thể là lý do khiến Returnal khuyến nghị 32 GB RAM để tận dụng các công nghệ đồ họa mới.

Dù vậy, một số game trước đây của Sony cũng không đòi hỏi cấu hình quá cao khi mang lên máy tính. Theo The Verge, cả Marvel’s Spider-Man: Miles Morales và Marvel’s Spider-Man Remastered phiên bản PC vẫn hỗ trợ DLSS và ray-tracing, tuy nhiên thiết lập ray-tracing cơ bản chỉ cần 16 GB RAM.

Trừ khi cần đồ họa 4K@60 fps cùng chất lượng ray-tracing cao nhất, tựa game mới yêu cầu RAM 32 GB.

Sau Returnal, Sony có kế hoạch mang nhiều game khác lên PC, bao gồm The Last of Us Part I vào năm 2023. Hiện cấu hình khuyến nghị để chơi tựa game này chưa được tiết lộ.