Tựa game mới ghi tên mình vào 'ngôi đền huyền thoại'

Doanh số của The Witcher 3: Wild Hunt đến nay đạt hơn 50 triệu bản, trở thành một trong những game bán chạy nhất lịch sử.

The Witcher nâng vị thế của CDPR ngang hàng với những "ông lớn" như Nintendo hay Rockstar. Ảnh: CDPR.

Dòng game The Witcher đã không còn xa lạ với cộng đồng game thủ thế giới, đặc biệt là sau khi phần 3 (Wild Hunt) giành giải tựa game hay nhất năm 2015. Và mới đây, tựa game này đã chính thức ghi tên mình cũng như cả dòng game The Witcher vào “ngôi đền huyền thoại”.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính Quý I của nhà phát triển CD Projekt Red (CDPR), cả series The Witcher Đã bán được hơn 75 triệu bản trên toàn cầu, đối với riêng The Witcher 3: Wild Hunt con số này là hơn 50 triệu.

“Tôi muốn công bố một điều làm chúng tôi hết sức tự hào: The Witcher 3 đến giờ đã được 50 triệu game thủ mua và chơi”, Piotr Nielubowicz, Giám đốc Tài chính của CDPR cho biết.

Điều này đã đặt The Witcher 3 ngang hàng với các tựa game đình đám như Mario Kart 8 Deluxe và Red Dead Redemption 2 (cả hai đều bán được hơn 53 triệu bản) và giúp tựa game hành động nhập vai của CDPR trở thành một trong 10 game bán chạy nhất lịch sử.

Phần mở rộng của Cyberpunk 2077 cũng đang được phát triển và sẽ ra mắt trong thời gian tới. Ảnh: CDPR.

Doanh thu của The Witcher 3 sẽ còn tiếp tục tăng khi CDPR hồi tháng 12/2022 đã đưa tựa game này lên các thế hệ máy chơi game mới nhất. Hãng cũng đang có kế hoạch phát triển một bộ 3 game The Witcher mới cùng bản làm lại cho The Witcher 1.

Ngoài ra, ông Nielubowicz còn hé lộ thêm về dự án mà công ty đang tập trung phát triển là bản mở rộng mang tên “Phantom Liberty” cho game nhập vai bắn súng Cyberpunk 2077.

Cụ thể, CDPR đang chuẩn bị cho một chiến dịch truyền thông bắt đầu bằng việc xuất hiện tại sự kiện Summer Game Fest hôm 8/6 tới đây. Ông Nielubowicz đồng thời cũng cho biết ngày ra mắt “đang đến rất nhanh”, ám chỉ rằng thời gian ra mắt cụ thể sẽ xuất hiện tại sự kiện này.

“Điều này làm chúng tôi còn hào hứng hơn về những gì đang chờ đợi trong tương lai và về những dự án sắp tới lấy bối cảnh trong vũ trụ Witcher”, ông Nielubowicz nhận xét.

Netflix cũng đang đặt cược vào The Witcher khi thông báo hãng đang lên kế hoạch cho mùa thứ 5 của loạt phim “ăn theo” dòng game này. Mùa 3 sẽ là mùa cuối cùng nhân vật chính Geralt do Henry Cavill đóng. Nam tài tử Liam Hemsworth sẽ tiếp quản vai diễn này bắt đầu từ phần thứ tư.