Tựa game khiến Bill Gates nghiện, phải lén chơi trên máy người khác

Đồng sáng lập Microsoft từng gỡ Minesweeper khỏi máy tính vì chơi quá nhiều. Ông phải lén vào phòng đồng nghiệp để phá kỷ lục trong game.

Minesweeper xuất hiện lần đầu trong bộ phần mềm Windows Entertainment Pack, được bán từ năm 1990 cho hệ điều hành Windows 3.0. Trò chơi yêu cầu vận dụng logic để xác định vị trí các quả bom dựa trên gợi ý là những con số, ứng với lượng bom nằm xung quanh.

Có cách chơi đơn giản nhưng không dễ chiến thắng, Minesweeper được nhiều người ưa thích. Trò chơi được cài sẵn trên các phiên bản Windows trong hơn 20 năm. Ngay cả Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft cũng từng "nghiện" Minesweeper đến nỗi phải lén vào phòng của đồng nghiệp sau giờ làm để chơi tựa game này.

Dự án được viết lúc rảnh rỗi

Ban đầu, Minesweeper nằm trong Windows Entertainment Pack. Theo Business Insider, bộ phần mềm do đội ngũ Entry Business của Microsoft phát triển nhằm giúp Windows hấp dẫn hơn với các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng yêu cầu phần cứng cao khiến Windows chỉ phù hợp với các doanh nghiệp lớn.

Bruce Ryan, cựu Giám đốc Sản phẩm Microsoft cho biết ngân sách đổ vào dự án Entertainment Pack rất ít. Các nhà phát hành game cũng không mặn mà, cho rằng Windows không phải nền tảng thực thụ để chơi game.

Những phần mềm trong bộ Windows Entertainment Pack. Ảnh: Internet Archive.

"Không một công ty game nào hứng thú với nó", Ryan cho biết. Do đó, ông đã tổng hợp các trò chơi do đội ngũ Windows tạo ra khi rảnh rỗi, bao gồm IdleWild (trình screensaver đầu tiên của Windows), loạt biến thể của game bài Solitaire, một phiên bản Tetris có bản quyền và Minesweeper, trò chơi do Curt Johnson và Robert Donner phát triển.

Sau khi chơi thử Minesweeper, đội ngũ của Ryan sớm nhận thấy đó là tựa game đặc biệt. "Chúng tôi nhanh chóng yêu thích nó", giám đốc sản phẩm Microsoft chia sẻ.

Ryan đã viết sách hướng dẫn cho Minesweeper. Tài liệu dài 2,5 trang Word, được ông mang đến tiệm photocopy để in 20.000 bản.

"Có lẽ tôi là giám đốc sản phẩm duy nhất trong lịch sử Microsoft tự đi in hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm của chính mình", Ryan chia sẻ.

Lúc đầu, Tetris được xem là tính năng nổi bật của Windows Entertainment Pack. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán với Spectrum HoloByte, công ty sở hữu bản quyền Tetris tại Mỹ không thuận lợi. Do đó, Microsoft không chắc chắn về khả năng tích hợp Tetris lên bộ phần mềm.

Hộp bán lẻ và tờ rơi quảng cáo của Windows Entertainment Pack. Ảnh: Bruce Ryan.

Đội ngũ của Ryan thiết kế 2 nhãn dán cho hộp của Windows Entertainment Pack. Một nhãn ghi rằng "Bao gồm Tetris cho Windows!", nhãn còn lại viết "Tạo nên món quà tuyệt vời!". Kết quả, Microsoft có thể sử dụng nhãn đầu tiên. Tại Pháp, một số nhà bán lẻ còn dán cả 2 nhãn lên hộp phần mềm.

Hoạt động quảng bá cho Windows Entertainment Pack nhắm đến doanh nghiệp, đối tượng sử dụng Windows chủ yếu vào thời điểm ấy. Ryan nói rằng nhóm khách hàng lý tưởng của Minesweeper và các game trong bộ phận mềm là "những doanh nhân được kiểm soát lỏng lẻo".

"Cả công ty đã nghiện tựa game này"

Ngân sách cho dự án thấp đến nỗi nhóm phát triển không thể kiểm tra chất lượng các tính năng trong Windows Entertainment Pack. Theo Ryan, phần mềm được thử nghiệm nhiều nhất là Minesweeper do cả công ty đã nghiện chơi tựa game này.

Sau khi lập kỷ lục chiến thắng Minesweeper sau 6 giây ở chế độ dễ nhất, Ryan gửi email cho toàn công ty, thách thức đồng nghiệp phá kỷ lục của ông. Người duy nhất phản hồi email là Bill Gates. Đồng sáng lập Microsoft chiến thắng trò chơi trong 5 giây.

Theo Ryan, Gates cũng nghiện chơi Minesweeper, nhưng đã gỡ game khỏi máy tính do chơi quá nhiều. Do đó, CEO Microsoft đã lén vào phòng của Chủ tịch Michael Hallman để chơi. Sau khi phá kỷ lục, ông mời Ryan đến phòng của Hallman để chứng kiến thành quả.

"Nghĩ đến việc Bill Gates chơi Minesweeper trên máy tính của người khác suốt nhiều giờ khá là buồn cười", Ryan chia sẻ.

Minesweeper được cài sẵn trên Windows 3.1 ra mắt năm 1992. Ảnh: Better Programming.

Sau khi bị phá kỷ lục chiến thắng trong Minesweeper, đội ngũ của Ryan đã viết tập lệnh (macro) tự động nhấp liên tục vào một góc bảng trò chơi, sau đó chơi lại cho đến khi tìm ra màn có thể giải quyết trong một lần nhấp chuột, với thời gian chưa đầy một giây.

"Chúng tôi gửi email cho Gates, ghi rằng 'Xin lỗi, ông đã bị macro làm lu mờ'", Ryan cho biết. Trong email phản hồi, CEO Microsoft nói về giá trị nhân phẩm, khuyên Ryan nâng độ khó game lên trung bình. Dù email bị thất lạc, Ryan vẫn nhớ rõ những gì Gates đã nói.

Thành công của Minesweeper

Windows Entertainment Pack đã thành công vang dội. Trong đó, Minesweeper được yêu thích đến mức chuyển sang đội ngũ Windows tiếp quản, tích hợp sẵn vào Windows 3.1 năm 1992 cùng với Solitaire. Ryan nói đùa rằng tựa game đã bị "đánh cắp" từ đội ngũ của ông.

Tài liệu hướng dẫn cho Minesweeper do Ryan viết. Ảnh: Bruce Ryan.

Có thêm 3 phiên bản Windows Entertainment Pack được phát hành, tích hợp nhiều trò chơi quen thuộc như Chip's Challenge, JezzBall hay SkiFree. Đến năm 1992, hơn 500.000 bộ phần mềm đã được bán.

Trên thực tế, Minesweeper nổi tiếng đến mức từng có trang web tặng tiền cho người chơi đạt điểm số cao. Điều đó giúp Ryan kiếm được một khoản tiền khá lớn.

Bản thân Minesweeper được cài sẵn trên mọi phiên bản từ Windows 3.1 đến Windows 7. Khi Windows 8 ra mắt năm 2012, Microsoft không còn cài sẵn Minesweeper nhưng vẫn cho tải miễn phí từ kho ứng dụng Windows Store. Điều đó cũng áp dụng cho Windows 10. Nói cách khác, mọi chiếc máy tính từ năm 1990 có thể chơi game.

Thời gian cũng chứng minh quan điểm của các nhà phát hành game về Windows là sai lầm. Hầu hết hãng game lớn đã phát hành trò chơi cho Windows. Hệ điều hành của Microsoft cũng là nền tảng được nhiều game thủ chuyên nghiệp lựa chọn.

Ryan đã rời Microsoft vào năm 2000. Từ 2008-2014, ông quản lý một quán bar và nhà hàng tại Seattle. Theo hồ sơ trên LinkedIn, Ryan trở thành một "du mục thành thị" từ 2016 đến nay.