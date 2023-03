Tựa game gây bão, vượt qua Hogwarts Legacy trên Steam

Dù mới ra mắt phiên bản trải nghiệm sớm, tựa game này đã gây bão trên Steam trong những ngày gần đây.

Sons of the Forest đã ra mắt phiên bản trải nghiệm sớm hôm 23/2 trên Steam. Ảnh: Endnight Games.

Trong 2 tuần trở lại đây, bom tấn Hogwarts Legacy dường như đã làm lu mờ mọi tựa game khác. Ngay cả "siêu phẩm" của năm 2022 là Elden Ring cũng không thể duy trì được sức hút trước sự bùng nổ mạnh mẽ của tựa game thế giới mở lấy chủ đề pháp thuật này.

Tuy vậy, mới đây một trò chơi khác dù chỉ mới ra mắt phiên bản trải nghiệm sớm (Early Access) đã giành được chiến thắng về số lượng người chơi trước bom tấn Hogwarts Legacy.

Theo dữ liệu từ SteamDB, chỉ trong 5 ngày ra mắt phiên bản Early Access, tựa game kinh dị sinh tồn Sons of the Forest đã gây “bão” trên nền tảng phân phối game trực tuyến Steam với hơn 263.000 người chơi đồng thời hôm 28/2.

Điều này đã biến tựa game này trở thành trò chơi có lượng game thủ tham gia nhiều thứ 3 trên Steam, chỉ sau CS:GO và DOTA 2, vượt mặt cả bom tấn Hogwarts Legacy với hơn 216.000 người. Thậm chí, nó còn trở thành trò chơi được xem nhiều nhất trên Twitch.

Lượng người chơi Sons of the Forest trong ngày ra mắt chỉ đứng sau CS:GO và Dota 2 trên Steam. Ảnh: SteamDB.

Đáng chú ý, Steam đã gặp sự cố khi Sons of the Forest ra mắt vào ngày 23/2. Theo GameRants, mặc dù không có thông tin chính thức nào về nguyên nhân gây ra sự cố, việc khả năng cao Steam đã quá tải do lượng người truy cập trải nghiệm Sons of the Forest.

Theo thông tin từ IGN, Chỉ sau 24 giờ ra mắt Early Access, Sons of the Forest đã bán được hơn 2 triệu bản. Nhà phát triển của Sons of the Forest là Endnight Games đã chia sẻ tin tức này trên Twitter cùng với việc hứa hẹn nhiều bản cập nhật cho game trong tương lai gần.

"Cảm ơn những người chơi đã vào thành công của chúng tôi với Sons of the Forest. Chúng tôi đã bán được hơn 2 triệu bản trong 24 giờ đầu tiên và rất mong chờ về tương lai của tựa game trong những tuần tới”, đại diện Endnight Games viết.

Là hậu bản của The Forest năm 2014, tựa game mới đã kế tục được những đặc điểm làm nên thành công của phần trước cũng như cải tiến trên toàn diện, khiến nó trở thành cú hít tiếp theo trong thể loại game sinh tồn.

Trong Sons of The Forest, người chơi sẽ phải tìm cách sinh tồn, thoát khỏi cảnh mắc kẹt trên một hòn đảo đầy rẫy những bộ lạc ăn thịt người để tìm kiếm vị tỷ phú bị mất tích.

Rất gần đây, có thông tin tiết lộ rằng Sons of the Forest đã lọt vào danh sách mong muốn nhiều hơn bom tấn Starfield, đây là một thành công to lớn đối với Endnight Games.

GameRants cho biết Sons of the Forest có thể trở thành một trong những tựa game đáng chú ý nhất của năm 2023.