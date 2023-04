Tựa game kinh điển của PS4 bị chê khi mang lên PC

Sau 2 tháng dời ngày phát hành, The Last of Us Part I phiên bản dành cho PC bị nhiều người chỉ trích do tối ưu hiệu năng kém.

Một phân cảnh trong The Last of Us Part I. Ảnh: Naughty Dog.

Phiên bản dành cho PC của The Last of Us Part I đang nhận về nhiều phàn nàn từ game thủ do tối ưu kém. Trên Steam, khoảng 67% trong số hơn 9.000 đánh giá mang tính tiêu cực.

Theo The Verge, một số vấn đề bị phản ánh trên The Last of Us Part I như thường xuyên treo, giật lag, hình ảnh xử lý chậm, thậm chí nhân vật bỗng ướt sũng trong các đoạn cắt (cut sense).

Tựa game cũng bị chê do tối ưu cấu hình kém, chiếm dụng nhiều VRAM nhưng khung hình thường xuyên giảm. Cây viết Tom Warren cho biết tình trạng này xảy ra trên dàn máy cấu hình mạnh, dùng card đồ họa RTX 4090.

Trước hàng loạt chỉ trích, Naughty Dog, hãng phát triển thuộc PlayStation Studios đã phải trấn an người dùng, đồng thời kêu gọi cộng đồng báo cáo lỗi để đội ngũ phát triển sớm khắc phục.

"Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến từ các bạn, đội ngũ của chúng tôi đang tích cực tìm hiểu vấn đề được báo cáo", tài khoản Twitter của Naughty Dog cho biết.

Trên thực tế, The Last of Us Part I trên PC đã bị hoãn 2 tháng. Thời điểm đó, nhà phát triển cho biết việc dời ngày phát hành nhằm "đảm bảo màn ra mắt của The Last of Us Part I PC diễn ra tốt nhất có thể".

Trò chơi dự kiến được phát hành trên Steam Deck. Tuy nhiên theo thử nghiệm của The Verge, phiên bản thử nghiệm của The Last of Us Part I trên Steam Deck tối ưu rất tệ với hiệu năng kém, thời gian xử lý chậm.

Tựa game chiếm dụng quá nhiều VRAM trên card đồ họa RTX 4090. Ảnh: The Verge.

Một số người cho rằng Naughty Dog quá vội khi tận dụng sức hút từ bộ phim chuyển thể cùng tên trên HBO để phát hành The Last of Us Part I cho PC.

Game thủ cũng không được đọc những bài viết đánh giá The Last of Us Part I trên PC do nhà phát triển không cung cấp bản trải nghiệm cho các trang review game trước ngày phát hành.

Từ khi ra mắt năm 2013, series The Last of Us đã bán được 37 triệu bản trên toàn cầu. Với tựa game gần 10 năm tuổi, việc vội vàng phát hành phiên bản PC được xem là không cần thiết.

Trước khi The Last of Us Part I ra mắt thất vọng, Sony được đánh giá cao khi mang một số game độc quyền của PlayStation lên máy tính với hiệu năng tốt, ví dụ như Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man: Miles Morales và God of War. Trong khi đó, phiên bản PC của Returnal hay Horizon Zero Dawn từng nhận về nhiều phàn nàn do lỗi kỹ thuật.

Công ty Nhật Bản hiện muốn mang một nửa trò chơi độc quyền của PlayStation lên PC và thiết bị di động đến năm 2025, giúp tăng độ nhận diện với cộng đồng game thủ rộng lớn thay vì chỉ cộng đồng PlayStation như trước.