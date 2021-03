Tựa đề 6 hồi ‘Liên minh Công lý của Zack Snyder’ mang ý nghĩa gì?

Hồi 5: All the King’s Horses (Toàn bộ kỵ mã của nhà vua):Tựa đề này được lấy từ bài đồng dao nổi tiếng Humpty Dumpty. Một bộ phận người hâm mộ dự đoán All the King’s Horses xoay quanh nỗ lực hồi sinh Superman của siêu anh hùng, cũng như việc Lois Lane (Amy Adams) phát hiện ra rằng người tình của mình vẫn còn sống. Zack Snyder’s Justice League dự kiến khai thác nội dung này rất khác so với bản chiếu rạp của Joss Whedon.