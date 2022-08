Tứ Xuyên gặp khó do cạn nước hồ thủy điện

Tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp, tăng cường mua than từ các vùng lân cận để giải quyết tình trạng thiếu điện do nắng nóng và khô hạn.

Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (China Energy) cho biết các tỉnh miền Tây nước này, như Thiểm Tây, Cam Túc và khu tự trị Tân Cương, đang nhanh chóng chuyển than tới Tứ Xuyên và Trùng Khánh kể từ tháng 8, South China Morning Post đưa tin ngày 22/8.

China Energy cho biết họ đang làm hết sức để đảm bảo nguồn cung than cho hai trung tâm kinh tế này. Tổng lượng than được chuyển đến trong 17 ngày đầu tháng 8 là 190.000 tấn, tăng 89,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng than được Tứ Xuyên và Trùng Khánh nhập về đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Reuters.

Tứ Xuyên và nhiều trung tâm công nghiệp tại Trung Quốc đang phải áp đặt lệnh hạn chế tiêu thụ điện khi nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là điều hòa, gia tăng giữa nắng nóng.

Tỉnh này và thành phố Trùng Khánh lân cận thậm chí phải yêu cầu nhiều nhà máy đóng cửa. Các ga tàu điện ngầm ở Thành Đô, thủ phủ Tứ Xuyên, cũng phải giảm độ sáng đèn để tiết kiệm năng lượng.

Trong khi đó, tình trạng hạn hán khiến lượng nước sông Trường Giang ở mức thấp. Mực nước ở hồ thủy điện có nơi giảm tới 50% trong tháng này. Thủy điện đóng góp khoảng 80% lượng điện tiêu thụ tại Tứ Xuyên, trong khi nhiệt điện đóng góp chưa đầy 20%.

Giới chuyên gia nhận định các nhà máy điện than sẽ không thể là phương án thay thế hoàn toàn cho thủy điện để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng mà Tứ Xuyên đang đối mặt.

“Năng lượng than tại Tứ Xuyên không chiếm tỷ trọng lớn”, giáo sư Viên Gia Hải tại Đại học Điện lực Hoa Bắc nhận định.

“Tứ Xuyên đã khởi động cảnh báo cao nhất, do đó công suất điện thiếu hụt rơi vào khoảng 15 triệu kW. Công suất tối đa tại Tứ Xuyên là 60 triệu kW, do đó 15 triệu kW chiếm tới một phần tư. Đây là vấn đề nghiêm trọng”, ông nói.