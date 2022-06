Từ vụ tạt sơn nhà dân, phát hiện 9 nhóm cho vay nặng lãi ở TP.HCM

Điều tra việc một hộ dân bị tạt sơn, Công an quận Bình Tân phát hiện 9 nhóm chuyên cho vay nặng lãi ở TP.HCM.

Ngày 3/6, Công an quận Bình Tân bắt khẩn cấp Bùi Văn Vương (30 tuổi, quê Hòa Bình) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Vương (bìa phải) cùng những người liên quan việc cho vay nặng lãi. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, ngày 30/5, Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân, tiếp nhận đơn của chị X.Đ. (35 tuổi) về việc bị 2 thanh niên đến nhà tạt sơn. Theo chị X.Đ., sự việc xảy ra sau khi em gái của người phụ nữ này là M.Đ. (30 tuổi) vay nặng lãi của nhiều người.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Tân Tạo mời 9 nhóm người lên làm việc, trong đó có nhóm Vương.

Vương khai cho chị M.Đ. vay tiền tổng cộng 5 lần. Bốn lần trước, người vay đã trả hết tiền và đáo hạn. Riêng lần thứ 5, chị Đ. mới đóng tiền được 3 ngày. Tổng số tiền Vương thu lời bất chính từ việc cho chị Đ. vay là hơn 32 triệu đồng.

Theo cảnh sát, Vương còn thừa nhận cho nhiều người khác vay lãi nặng. Trong đó, nghi phạm cho anh T.T.B. (ngụ quận Bình Tân) vay 21 lần, thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.

Ngoài Vương, Công an quận Bình Tân còn xử lý hành chính đối với Lý Minh Đức, Hồ Sơn Tùng, Nguyễn Kim Thành, Phạm Thanh Quảng, Phạm Anh Đức và Trần Anh Đức về hành vi cho vay lãi nặng. Đơn vị này chuyển Nguyễn Bá Thảo cho Công an quận 3; chuyển Phạm Văn Kiên cho Công an quận Tân Phú xử lý theo thẩm quyền.