Từ vũ công ballet đến đả nữ số một châu Á

Thành công rực rỡ của Dương Tử Quỳnh ở thể loại phim hành động đã trở thành mơ ước và mục tiêu phấn đấu của các thế hệ đàn em.

Ngày 27/8, dàn diễn viên Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim ở London, Anh. Dương Tử Quỳnh được chú ý khi góp mặt trong dàn sao châu Á của tác phẩm này.

Trả lời phỏng vấn Collider, Tử Quỳnh chia sẻ về vai diễn: "Chúng tôi rất vui khi có siêu anh hùng châu Á đầu tiên. Trong phim, tôi tự hào là người bảo vệ một thành phố thần thoại, giúp người trẻ học cách bảo vệ lịch sử và thế giới trước những con quỷ đang bị giam cầm".

Dương Tử Quỳnh hội ngộ Lưu Tư Mộ (giữa) và Sandra Oh trong buổi ra mắt phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: People.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings được giới phê bình đánh giá tích cực về kịch bản và khâu diễn xuất. Dương Tử Quỳnh không phải vai chính nhưng có đất diễn khá, để lại ấn tượng sâu sắc.

Nhân vật của chị xuất hiện nhiều hơn trong trailer. Đó là một phụ nữ tinh thông võ thuật và đóng vai trò người vỗ về tinh thần cũng như định hướng cuộc đời cho Shang-Chi.

Cơ duyên trở thành đả nữ

Theo South China Morning Post, Dương Tử Quỳnh thuộc trường hợp đặc biệt của thị trường võ thuật châu Á. Bằng cách nào đó, bà trở nên thuần thục kung fu mà không cần qua đào tạo bài bản.

Xuất thân là nghệ sĩ múa ballet, Tử Quỳnh định hướng sự nghiệp làm biên đạo sau khi lấy được bằng múa ở Học viện Hoàng gia London, Anh. Lúc ấy bà gạt bỏ suy nghĩ làm diễn viên vì mắc chứng sợ sân khấu sau khóa học kịch ở trường.

Năm 1983, sau khi đăng quang Hoa hậu Malaysia, Tử Quỳnh được bạn giới thiệu cho Phan Địch Sinh - doanh nhân đồng sáng lập công ty D&B Films cùng Hồng Kim Bảo. Địch Sinh bấy giờ gặp khó khăn trong việc tìm diễn viên nữ đóng quảng cáo trang sức cùng Thành Long.

Nhận được lời mời, Tử Quỳnh đã đáp chuyến bay từ Malaysia đến Hong Kong làm việc. Sau đó, bà ký hợp đồng với D&B Films cho vai diễn nhỏ trong phim hài hành động năm 1984, The Owl Versus Bombo.

Tạo hình của Dương Tử Quỳnh trong phim Royal Warriors (1986). Ảnh: South China Morning Post.

Tận mắt chiêm ngưỡng cách Hồng Kim Bảo biên đạo phân cảnh hành động máu lửa, Tử Quỳnh chợt nhận ra khả năng kiểm soát cơ thể, sự linh hoạt mà bà thục trong quá trình tập khiêu vũ sẽ là lợi thế nếu theo đuổi nghề diễn.

Năm 1988, Tử Quỳnh lên xe hoa với Phan Địch Sinh và từng bước trở thành đả nữ xứ Cảng thơm. Bà tâm sự: "Tôi may mắn khi được họ dẫn lối vào con đường táo bạo và đầy sáng tạo vào thời điểm đó".

Khép lại vai huấn luyện viên judo trong tác phẩm hài Twinkle, Twinkle, Lucky Stars, vai chính ở tác phẩm Yes Madam! đã giúp Dương Tử Quỳnh một bước thành sao hạng A.

Tờ South China Morning Post cho biết để giữ vị trí trụ cột của Yes Madam!, minh tinh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Tác phẩm là bước đệm giúp bà được nhiều người hâm mộ và nhanh chóng trở thành nữ diễn viên hành động số một châu Á.

Biểu tượng hành động khó thay thế

Theo Sina, Dương Tử Quỳnh là tay ngang đối với thể loại phim hành động. Bà chưa trải qua bất kỳ khóa đào tạo võ thuật chuyên nghiệp nào, chủ yếu học lỏm từ đồng nghiệp và các biên đạo trên phim trường. Bà từng có cơ hội tập luyện cùng ngôi sao kỳ cựu Địch Uy.

Trong quá trình đóng phim, Tử Quỳnh bị rất nhiều chấn thương gân, cơ và xương (may mắn không bị gãy xương). Có lẽ vì thế mà không có công ty nào ở Hong Kong chịu làm bảo hiểm cho Tử Quỳnh. Song, điều đó không làm giảm giá trị đối với một ngôi sao hàng đầu như bà.

"Một mình đến Hong Kong, tôi rất phấn khích vì được mọi người chỉ bảo tận tình. Họ đã nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ hất văng những người đàn ông xung quanh", Tử Quỳnh bày tỏ trên South China Morning Post.

Dương Tử Quỳnh là biểu tượng khó thay thế của điện ảnh châu Á. Ảnh: Entertainment Weekly.

Vào thời điểm Dương Tử Quỳnh mới xuất hiện, thị trường phim ảnh Hong Kong do nam giới độc quyền. Các tài tử cơ bắp vạm vỡ luôn đứng vị trí trung tâm, và phụ nữ xung quanh họ được xem như những chậu hoa - một thứ gì đó đẹp đẽ để nhìn ngắm, không hơn không kém.

Minh tinh sinh năm 1962 tự hào nói rằng sự cố gắng của bà đã góp phần khẳng định giá trị của diễn viên nữ trong ngành. Tên tuổi Dương Tử Quỳnh ngày càng có chỗ đứng vững chắc khi một số sao nam cùng thời với bà đã không thành công như kỳ vọng.

Trong bài phỏng vấn cách đây 3 thập kỷ, Tử Quỳnh nói bà không theo đuổi phong cách võ thuật cụ thể nào. "Nhưng nếu được đào tạo wushu như Lý Liên Kiệt, các đòn đá của tôi sẽ dứt khoát và chính xác hơn", bà chia sẻ.

Tên tuổi Dương Tử Quỳnh đã vươn ra khỏi phạm vi Hong Kong hay châu Á, lan rộng đến Hollywood với nhiều vai diễn để đời. Năm 1997, đạo diễn Roger Spottiswoode đã dành lời khen không ngớt cho bà với vai Bond girl trong Tomorrow Never Dies.

Theo South China Morning Post, đây là vai đột phá của đả nữ họ Dương. Bà tạo tiếng vang ở Hollywood dù tranh thủ thời gian về Hong Kong đóng chính tác phẩm kinh điển Ngọa hổ tàng long.

Những bộ phim sau đó ở kinh đô điện ảnh bậc nhất thế giới của nữ diễn viên phải kể đến như Hồi ức của một Geisha, The Lady, Con nhà siêu giàu châu Á và Giáng sinh năm ấy...

Với gia sản hơn 54 tác phẩm điện ảnh và 5 phim truyền hình, Tử Quỳnh đã luôn tự đóng những pha nguy hiểm được đánh giá là xuất sắc. Thành Long thường khen ngợi bà về sự xả thân hết mình, nhất là trong tác phẩm Police Story 3.

Minh tinh gốc Malaysia đã phá kỷ lục về thù lao cao nhất dành cho nữ diễn viên trong lịch sử điện ảnh Hong Kong với Police Story 3 - tác phẩm đạt được doanh thu cao nhất châu Á vào năm 1992.

Ở tuổi 59, Dương Tử Quỳnh vẫn còn dẻo dai và nhanh nhẹn khi góp một vai trong bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Đây không phải lần đầu bà tham gia các tựa phim dựa trên truyện tranh Marvel. Trước đó, bà từng xuất hiện thoáng qua trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 của James Gunn. Bà hóa thân thành Aleta Ogord, một trong những thành viên ban đầu của biệt đội ở truyện tranh.

Trải dài hơn 3 thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Dương Tử Quỳnh đã được công nhận bằng giải thưởng. Bà cũng là ngôi sao gốc Hoa duy nhất xuất hiện trong danh sách 35 người đẹp màn bạc của mọi thời đại do tạp chí People bình chọn.