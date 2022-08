Tử vong sau 3 tháng bị chó dại cắn

Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông tử vong

Ngày 16/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP Đồng Xoài khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông do bị rắn độc cắn.