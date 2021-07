Tử tù nhiễm Covid-19 xin đi ngay khi thấy mình trên tivi

Được tài xế xe ôm thương tình cho ngủ nhờ nhưng tử tù Nguyễn Kim An bất ngờ xin đi ngay trong đêm khi thấy mình trên tivi.

Ngày 16/7, ông Nguyễn Xuân Tuyên (56 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cùng 2 người con của mình đã được lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vì tiếp xúc với tử tù Nguyễn Kim An.

An là tử tù trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa hôm 13/7 và bị Công an TP.HCM bắt giữ vào rạng sáng nay. Công an cho biết anh ta dương tính với nCoV.

Cưu mang tử tù

Nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh, ông Tuyên nói rằng bản thân chưa thể tin người mình cưu mang là một tử tù mang 2 tội danh Giết người, Cướp tài sản.

Ông Tuyên là tài xế xe ôm công nghệ. Tối 16/7, ông nhận cuốc xe giao hàng ở TP Thủ Đức. Khi chạy tới đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức), ông thấy một người ăn xin ngồi trong mưa lớn nên quay đầu xe lại cho 10.000 đồng.

Khi chuẩn bị rời đi, một thanh niên xuất hiện nhờ ông chở về quận Tân Bình. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành cuốc giao hàng nên ông Tuyên từ chối.

“Anh ta nói bắt xe hoài nhưng không ai nhận nên tôi thấy thương. Tôi nói anh ta đứng đợi, đi giao hàng xong sẽ quay lại chở nhưng người này nằng nặc đòi theo luôn”, ông Tuyên nhớ lại.

Tử tù Nguyễn Kim An tại phiên tòa phúc thẩm năm 2015. Ảnh: K.T.

Sau khi giao hàng xong cho khách, nam thanh niên nói ông Tuyên chở anh ta đi qua bến xe miền đông để kiếm phòng trọ. Quá trình di chuyển, người này nói anh ta để quên giấy chứng minh nhân dân ở nhà người thân, nên xin ông Tuyên cho ngủ nhờ một đêm.

Do thương người, ông Tuyên chở người này về nhà trọ ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, sau đó chế mì, pha cà phê cho nam thanh niên ăn, uống.

Thay đổi bất ngờ của vị khách lạ

Ông Tuyên kể sau khi ăn uống, tắm rửa xong, ông cùng 2 người con và nam thanh niên vui vẻ, mở tivi cùng xem. Trên tivi lúc này đang phát tin một tử tù bỏ trốn và bị công an đang phát lệnh truy nã.

Lúc này, ông Tuyên nhìn về phía nam thanh niên thì người này bất ngờ quay lưng, hướng mặt đi nơi khác.

“Tôi thấy nam thanh niên cao chỉ 1,6 m và chân đi bình thường chứ không như tivi nói người này cao 1,63 m, chân đi khập khiễng. Dù tôi không hỏi nhưng nam thanh niên vẫn giả lơ, rồi liên tục gọi điện thoại cho ai đó”, ông Tuyên nhớ lại.

Dù không mấy nghi ngờ nam thanh niên kia là tử tù nhưng ông Tuyên cho biết vẫn đề cao cảnh giác. Bởi trong nhà lúc này, ngoài người lạ mặt kia, ông còn 2 con nhỏ trong nhà. Để an toàn, ông Tuyên khóa cửa cuốn bằng remote.

Sau một hồi gọi điện thoại, nam thanh niên nói có bạn lái ôtô tới đón và muốn rời đi. Ông Tuyên nghe vậy nên mở cửa, tiễn nam thanh niên ra đến quốc lộ 13.

"Tôi đứng trên quốc lộ chờ xem có ai tới đón không, nhưng rồi chỉ thấy anh ta đi bộ trên đường đến khi mất hút. Chỉ vài phút sau khi tôi vào nhà thì một nhóm cảnh sát xông tới, thông báo rằng nam thanh niên kia là tử tù”, ông Tuyên kể.

Chia sẻ về việc cưu mang người tử tù, ông Tuyên cho rằng hành động của mình xuất phát từ lòng thương người. Sau vụ việc, bản thân ông mừng vì 3 cha con bình yên.

“Tôi và vợ ly hôn, bản thân nuôi 3 con nhỏ, trong đó có một đứa bị tự kỷ. Do dịch Covid-19, tôi không chạy khách được nên chuyển qua giao hàng, nhưng giờ phải cách ly nên cuộc sống sắp tới rất khó khăn”, người tài xế xe ôm nói.