Tử tù Nguyễn Kim An có thể bị xử lý thêm hành vi làm lây lan dịch?

Nhiễm Covid-19 và bỏ trốn khỏi trại giam, An đã tiếp xúc với một số người trước khi bị bắt. Công an TP.HCM cho biết tử tù này có thể bị xử lý thêm hành vi làm lây lan dịch bệnh.

Ngày 16/7, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã chia sẻ một số thông tin về việc truy bắt, xử lý tử tù Nguyễn Kim An, tù nhân nhiễm nCoV trốn trại giam Chí Hòa ngày 13/7.

Theo đại tá Quang, sau khi xác định Nguyễn Kim An trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, Công an TP.HCM lên kế hoạch truy bắt.

Xác định người này nhiễm Covid-19, cảnh sát chủ động nhiều phương án tiếp cận, khống chế tử tù này và bảo vệ an toàn sức khỏe cho các cán bộ, chiến sĩ.

“Loại bệnh này thì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Công an TP.HCM không quản ngại khó khăn, nguy hiểm. Khi phát hiện tử tù này, các anh em đã dũng cảm bắt giữ”, đại tá Quang khen ngợi.

Về việc liệu Nguyễn Kim An bị xử lý về hành vi làm lây lan dịch, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ xem An có gây ra hậu quả nghiêm trọng hay không?

“Bước đầu cơ quan điều tra xác định An có tiếp xúc một số người. Nếu những người này bị lây bệnh thì An có thể sẽ bị xử lý”, đại tá Quang thông tin.

Tử tù Nguyễn Kim An tại phiên tòa phúc thẩm năm 2015. Ảnh: K.T.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 chiều 16/7, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết Trần Kim An bị bắt giữ vào 1h sáng nay tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Thiếu tướng Tài khẳng định trong quá trình bắt giữ, công an đảm bảo an toàn cho cả người thi hành công vụ cũng như tù nhân. Các chiến sĩ thực hiện việc bắt giữ Nguyễn Kim An cũng đã được đưa đi cách ly.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 16/7, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã vào TP.HCM động viên, chúc mừng các lực lượng Công an TP.HCM về việc bắt nhanh tử tù Nguyễn Kim An.

Ngoài việc biểu dương thành tích trên, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng còn chỉ đạo Công an TP.HCM có biện pháp, kế hoạch đảm bảo, cách ly an toàn đối với cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo an toàn cho những tù nhân khác đang được giam giữ trong trại.