Tử tù mắc Covid-19 vượt ngục bị xử lý như thế nào?

Luật sư cho rằng nếu quá trình vượt ngục, Nguyễn Kim An làm lây Covid-19 cho người khác, dù chỉ một người, thì phạm nhân có thể bị xử lý hình sự theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Sáng 16/7, Công an TP.HCM đã bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) theo lệnh truy nã ban hành trước đó. An bị xác định trốn khỏi Trại giam Chí Hòa ngày 13/7 khi đang dương tính với nCoV.

Quá trình bỏ trốn, An khai đã tiếp xúc với nhiều người như tài xế xe ôm hay người ăn xin trên vỉa hè ở TP Thủ Đức.

Theo một số luật sư, ngoài xử lý hành vi vượt ngục khi đang thụ án về các tội Giết người và Cướp tài sản, cơ quan công an cần xem xét xử lý Nguyễn Kim An về hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

Nguyễn Kim An vượt ngục khi đang mắc Covid-19. Ảnh: K.T.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch, nhận định trước hết, Nguyễn Kim An đã có hành vi cấu thành tội Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử, quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, điều dư luận quan tâm và lo ngại là việc tử tù quê Bình Thuận vượt ngục khi bị xác định đã nhiễm nCoV.

Theo luật sư, hành vi của Nguyễn Kim An đặc biệt nguy hiểm bởi bệnh nhân này vượt ngục trong bối cảnh TP.HCM và một số tỉnh lân cận đang phải đối phó với nguy cơ rất lớn về dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

"Nếu kết quả điều tra xác định sau khi trốn ra ngoài, phạm nhân này đã lây Covid-19 cho người khác, dù chỉ một người, thì đủ căn cứ xử lý tử tù về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", luật sư Tuấn Anh nêu quan điểm.

Còn trường hợp Nguyễn Kim An chưa khiến ai đó nhiễm nCoV, thì cơ quan chức năng không thể cáo buộc anh ta làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, nhà chức trách cần điều tra và truy vết triệt để do phạm nhân có thể khai báo gian dối về dịch tễ.

Một tình huống khác được đặt ra là cần xác định Nguyễn Kim An có trốn khỏi nơi cách ly y tế hay không? Phân tích nội dung này, luật sư Tuấn Anh cho rằng trước khi vượt ngục, tử tù 26 tuổi nhiễm nCoV nên sẽ được đưa đến khu cách ly.

"Có thể phạm nhân lợi dụng quá trình được đưa đi điều trị và bỏ trốn khỏi nơi cách ly", luật sư nhận định và đánh giá trong trường hợp này, nơi cách ly cũng được coi là nơi giam, giữ bởi phạm nhân là người mang án tử.

Chuyên gia phân tích theo quy định của Bộ luật Hình sự, một hành vi phạm tội không xem xét xử lý 2 lần. Do đó, ngoài bị xem xét xử lý do trốn khỏi nơi giam, giữ, Nguyễn Kim An có thể bị xem xét thêm tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Cơ quan chức năng có thể không xem xét đến việc Nguyễn Kim An trốn khỏi nơi điều trị, cách ly y tế.

Có cùng quan điểm, luật sư Hoàng Tùng (Văn phòng Luật sư Trung Hòa) phân tích trước khi vượt ngục, Nguyễn Kim An lĩnh án tử hình và bị giam ở Trại giam Chí Hòa. Do đó, hành vi bỏ trốn của Nguyễn Kim An có dấu hiệu của tội Trốn khỏi nơi giam.

Theo luật sư, phạm nhân An có thể lĩnh thêm mức án tối đa 3 năm tù do hành vi vượt ngục. Sau khi tổng hợp hình phạt, người này vẫn phải chịu mức án cao nhất là tử hình, trừ khi bản án tử này có sự thay đổi trong tố tụng.

Đối với hành vi vượt ngục khi đang mắc Covid-19, luật sư Tùng cho rằng mục đích của phạm nhân là trốn khỏi trại giam. Nơi này chưa được xác định là nơi cách ly bệnh nhân mắc Covid-19.

“Một hành vi trốn khỏi nơi giam không thể xử lý về 2 tội phạm. Do đó, chưa có căn cứ xem xét đối với Nguyễn Kim An về hành vi lây lan dịch bệnh”, luật sư nói. Tuy nhiên, ông cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ hành trình vượt ngục của Nguyễn Kim An, tìm ra những người anh ta đã tiếp xúc để truy vết dịch tễ, ngăn chặn sự lây lan dịch nếu có.