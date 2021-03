Từ truyện thiếu nhi tới kiệt tác của chủ nhân Nobel 2017

“Klara and the Sun” được phát triển từ một cốt truyện dành cho thiếu nhi. Khi trở thành tiểu thuyết, tác phẩm được báo giới hết lời ca ngợi.

Klara and the Sun là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Kazuo Ishiguro được ra mắt kể từ khi ông đoạt giải Nobel Văn chương. Tác phẩm chính thức phát hành ngày 2/3, được báo giới phương Tây ca ngợi là một “kiệt tác”.

Nhà văn Kazuo Ishiguro. Ảnh: Jeff Cottenden/Faber/EPA.

"Tôi đã có một câu chuyện dễ thương và ngọt ngào"

Trong một bài trả lời phỏng vấn tờ The Guardian, Kazuo Ishiguro tiết lộ ý tưởng của cuốn tiểu thuyết bắt đầu từ một cốt truyện thiếu nhi. Dựa trên một câu chuyện mà ông từng kể cho con gái mình khi còn nhỏ, Klara and the Sun ban đầu được Ishiguro dự định là bước ngoặt trong địa hạt sáng tác của ông: Hướng tới độc giả nhỏ tuổi.

“Tôi đã có một câu chuyện rất dễ thương và ngọt ngào, tôi nghĩ nó sẽ hợp với những minh họa đáng yêu”, ông cho biết. Thế nhưng một biên tập viên tên là Naomi đã ngăn cản ông lại, cho rằng ông không thể viết một cuốn sách cho trẻ em quá mức bi thảm như vậy, chúng sẽ bị tổn thương.

Ishiguro có đôi lần ngạc nhiên trước phản ứng của công chúng đối với những sáng tác của mình. Ông cho biết ông đã rất sửng sốt trước cảm nhận của mọi người cho rằng Mãi đừng xa tôi chứa đựng nỗi buồn trùng điệp và không khí ảm đạm của câu chuyện ám ảnh họ trong một thời gian dài.

Vợ của Ishiguro luôn là độc giả đầu tiên được chiêm ngưỡng những trang viết mới nhất của ông, như trường hợp của Klara and the Sun, bà có ảnh hưởng rất nhiều đến cuốn sách sau khi ông nghĩ là đã có thể kết truyện.

Giờ đây Ishiguro đã có thêm biên tập viên trợ giúp là Naomi, ông chia sẻ “một khi nhà văn đã có vị thế của mình trên trường văn học thì các biên tập viên ít khi dám đụng chạm đến tác phẩm của họ, một phần vì lo lắng tác giả đó sẽ nổi giận đùng đùng mà bỏ đi sang nhà xuất bản khác”.

Tranh minh họa tiểu thuyết Klara and the Sun. Nguồn: Theguardian.

Sự nguy hiểm khi công nghệ không được kiểm soát

Klara and the Sun lấy bối cảnh ở một nước Mỹ giả tưởng, trong một tương lai không xác định, có một tình bạn nảy sinh giữa Klara và chủ nhân của cô, Josie. Kalara là một AF (Artificial Friend) - những android được cha mẹ mua để đồng hành với những đứa con tổi teen của họ. Klara được chọn bởi Josie - một cô gái mong manh, mang trong mình căn bệnh có thể lấy đi sự sống của cô.

Josie và mẹ cô đưa Klara (chạy bằng năng lượng mặt trời) từ cửa hàng về một ngôi nhà ở nông thôn. Ở đây, Klara, một AF, nhìn mọi thứ đều khác với con người, coi thế giới như một chuỗi hình vuông, hình hộp, đôi khi trục trặc khiến góc nhìn bị lệch lạc.

Đó là một trong những cách mà Ishiguro đưa người đọc tới sự tồn tại của một thiết bị máy móc, một phi nhân có tri giác - chủ đề được chúng ta quan tâm hiện nay.

Bìa sách Klara and the Sun. Ảnh: Amazon.

Tác phẩm cũng đề cập đến một vấn đề lớn mà nhân loại đang quan tâm hiện nay: Sự tiến bộ của công nghệ sinh học sẽ tác động ra sao tới đời sống con người. Tác phẩm tạo ra nhân vật Rick - người hàng xóm của Josie. Rick là một người tử tế, hết lòng vì Josie, một nhà thiết kế máy bay không người lái nghiệp dư. Tuy nhiên, anh ta không thuộc tầng lớp “được nâng lên” - tầng lớp cấp cao được cải thiện về mặt di truyền.

Chỉ đến cuối tiểu thuyết, chúng ta mới thấy được những rủi ro mà các bậc cha mẹ phải gánh, cuộc chơi “sổ xố” khủng khiếp mà các bậc cha mẹ trên thế giới phải đối mặt để tìm kiếm sự hoàn thiện về mặt di truyền.

Mãi đừng xa tôi và Người khổng lồ ngủ quên khác biệt về bối cảnh và chủ đề nhưng đều là những câu chuyện ngụ ngôn đen về sự nguy hiểm của những tiến bộ công nghệ không được kiểm soát, làm mất đi sự trong trắng, phẩm giá của cuộc sống bình dị.

Và Klara and the Sun làm cho mối liên hệ giữa hai cuốn tiểu thuyết trước đó trở nên sáng rõ hơn, cho thấy ba cuốn sách gần như có thể được coi là một bộ. “Điều không thể nghi ngờ là Ishiguro đã viết nên một kiệt tác khác, một tác phẩm khiến chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp và sự mong manh của con người một cách mới mẻ”, trích bình luận trên The Guardian.

Về sự thành công của tác phẩm, Ishiguro bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến biên tập viên, những thành viên rất nghiêm khắc trong gia đình đã chỉnh sửa cho ông.

“Thắng những giải thưởng lớn hay giành được số tiền khổng lồ cũng chỉ là chuyện xảy ra ở tận đẩu tận đâu”, ông cho hay, “Kể cả có được vinh danh với giải Nobel thì tôi cũng vẫn ngồi đây, tại phòng làm việc này, đang trăn trở viết lách một cái gì đó. Giải Nobel chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, tôi có định nghĩa riêng khi nào tôi mới được gọi là thành công hay thất bại”, chủ nhân giải Nobel 2017 bày tỏ.