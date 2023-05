Từ TP.HCM xuống Long An trộm xe lu 10 tấn đem bán cho vựa phế liệu

Lê Văn Hoàng chạy xe máy từ TP.HCM xuống Long An thực hiện vụ trộm xe lu, rồi đem bán cho vựa phế liệu để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10/5, Công an TP Tân An (Long An) đang tạm giữ Lê Văn Hoàng (54 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) để làm rõ việc trộm xe lu tại công trình trên địa bàn.

Trước đó, chiều 4/5, Hoàng chạy xe máy qua khu vực đường vành đai TP Tân An đoạn thuộc phường Tân Khánh, thì phát hiện xe lu mang kiểm soát 50SA-1578, trọng lượng 10 tấn không người trông coi. Hoàng nảy sinh ý định trộm xe bán lấy tiền tiêu xài.

Hình ảnh xe lu bị trộm.

Sau đó, Hoàng thuê xe cẩu chở xe lu đến vựa phế liệu trên địa bàn ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, để bán.

Nhận được tin trình báo, Công an TP Tân An đã vào cuộc và nhanh chóng xác định, bắt giữ Hoàng. Công an cũng đã thu hồi tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.