Tự tin khoe cá tính với bộ sưu tập sắc màu nổi bật của VF 5 Plus

Là mẫu xe A-SUV hướng đến khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu, VinFast VF 5 Plus được đầu tư đến 35 lựa chọn phối màu nội - ngoại thất cho người trẻ thoải mái “mix & match”.

Thông qua đó, VinFast mong muốn mỗi khách hàng đều có cơ hội khẳng định chất riêng với chiếc xe của mình.

Bảng màu ấn tượng đại diện cho 3 hệ cá tính

Sau khi được bàn giao cho các khách hàng tiên phong và chính thức lăn bánh trên đường, mẫu ôtô điện VinFast VF 5 Plus đã gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và các màu sơn nổi bật. Không chỉ chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng bởi những thế mạnh của một mẫu SUV hạng A, VF 5 Plus còn chiều lòng giới trẻ bởi thiết kế hiện đại với những đường gân dập nổi sống động.

Bảng màu VF 5 Plus đa dạng giúp chủ nhân tỏa sáng với cá tính riêng biệt.

Về màu sơn ngoại thất, ngoài hệ màu đơn, VF 5 Plus còn cung cấp những tùy chọn phối màu đa sắc cho phần thân xe và nóc xe. Nhờ vậy, người dùng có thể thoải mái “mix & match” theo đúng sở thích mà vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân. Đặc biệt, màu sơn ngoại thất của VF 5 Plus được chia thành 3 nhóm màu rõ rệt đại diện cho 3 hệ cá tính khác nhau.

Màu đỏ Crimson Red tượng trưng cho sự bùng nổ, nhiệt huyết và cá tính, thời thượng.

Đầu tiên là nhóm các gam màu nóng nổi bật, được dự đoán là xu hướng của năm 2023. Lấy cảm hứng từ một cuộc sống thành thị nhộn nhịp và hiện đại, VinFast cho ra đời những chiếc VF 5 Plus với tông màu đỏ và cam thời thượng. Tông màu ấm nóng này phù hợp với những bạn trẻ mang cá tính mạnh mẽ, sôi nổi và nhiệt huyết.

Màu xanh VinFast Blue biểu tượng cho tương lai bền vững, tạo cảm giác tích cực, tràn đầy năng lượng.

Trong khi đó, những tông màu lạnh mát như màu xanh dương luôn sở hữu sức hút và mang đến nguồn năng lượng hứng khởi cho người sở hữu. Với tinh thần trẻ trung, phóng khoáng, VF 5 Plus bản màu xanh dương có thể coi là sự lựa chọn dành riêng cho những người trẻ hiện đại mang trong mình nguồn năng lượng sống mạnh mẽ, tích cực và phóng khoáng.

VF 5 Plus màu đen Jet Black thể hiện vẻ đẹp sang trọng, cá tính pha chút huyền bí.

Bên cạnh 2 nhóm màu đặc biệt trên, VinFast VF 5 Plus còn có các gam màu trung tính như trắng, đen, xám, bạc. Những gam màu trung tính này là phương án cho những người đề cao tính trường tồn, không quá thích sự nổi bật nhưng cũng không để mình trở nên lỗi mốt. Tuy là những gam màu đơn giản hòa quyện cùng thiết kế trẻ trung, ấn tượng, VF 5 Plus vẫn khẳng định được cá tính và đẳng cấp của người sở hữu cũng như thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện trên đường phố.

Cá tính chủ nhân VF 5 Plus còn được thể hiện ở màu sắc nội thất với 3 lựa chọn: Màu đen, màu đen kết hợp màu cam, màu đen kết hợp màu xanh cùng những đường viền nhấn nhá bắt mắt. Khách hàng có thể tùy chọn màu sắc nội thất đồng điệu với thiết kế bên ngoài, đây chính là điểm nhấn nổi bật của mẫu SUV đô thị này.

Với 16 tùy chọn màu ngoại thất và 3 gam màu nội thất, VinFast VF 5 Plus có tới 35 cách phối màu nội - ngoại thất, tương ứng 35 cá tính độc đáo, riêng biệt.

Công nghệ tiên tiến và giá thành hấp dẫn

VF 5 Plus không chỉ sở hữu thiết kế đặc sắc, mà còn được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và các tính năng thông minh vượt trội. Có thể kể đến các công nghệ vượt tầm phân khúc A như chẩn đoán lỗi trên xe tự động; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; trợ lý ảo tương tác tự nhiên bằng tiếng Việt; cập nhật phần mềm từ xa; giám sát hành trình cơ bản; cảnh báo mở cửa; cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau; cảnh báo điểm mù; hỗ trợ đỗ xe phía sau…

VF 5 Plus có hiệu năng vận hành tốt và cảm giác lái ấn tượng hàng đầu phân khúc.

Về khả năng vận hành, xe được trang bị động cơ điện 100 kW, mô-men xoắn cực đại 135 Nm và bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh cho phép di chuyển hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Bên cạnh các ưu điểm vượt trội, VF 5 Plus cũng là mẫu xe có mức giá tốt nhất trong dải sản phẩm ôtô điện của VinFast. Cụ thể, VF 5 Plus không bao gồm pin có giá 458 triệu đồng, chi phí thuê pin cố định là 1,6 triệu đồng/tháng (không bao gồm chi phí sạc). VF 5 Plus kèm pin có giá 538 triệu đồng. Các chi phí trên đã bao gồm VAT.

Việc đưa ra mức giá như trên cho một mẫu ôtô điện tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến được xem là nỗ lực của VinFast nhằm tạo điều kiện cho nhiều người Việt có thể tiếp cận và sử dụng ôtô điện - loại phương tiện thân thiện với môi trường và tốt cho sức khỏe người sử dụng, qua đó góp phần xanh hóa giao thông tại Việt Nam.

Thiết kế đậm cá tính riêng, giá dễ tiếp cận, cổ vũ lối sống xanh là những lý do thuyết phục để dự đoán VF 5 Plus sẽ tạo ra sức hút lớn với người dùng trẻ, hứa hẹn trở thành làn gió mới trong phân khúc A-SUV hiện nay.