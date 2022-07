'Từ tiếng Anh kỳ lạ nhất' collywobbles nghĩa là gì?

Năm 2020, trang CBC Kids thuộc đài CBC bình chọn collywobbles là một trong những từ tiếng Anh kỳ lạ nhất.

Collywobbles /ˈkɒl.iˌwɒb.əlz/ (danh từ): Cơn đau bụng, nôn nao.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa collywobbles là cảm giác khó chịu trong dạ dày do lo lắng, sợ hãi gây ra. Theo Merriam-Webster Dictionary, collywobbles lần đầu tiên xuất hiện và được sử dụng trong các văn bản vào năm 1832.

Một số ý kiến cho rằng collywobbles là biến thể của cholera morbus, thuật ngữ nói về bệnh thổ tả trong ngôn ngữ Latin. Collywobbles cũng có thể là sự kết hợp giữa từ colic (chứng đau bụng co thắt ở trẻ sơ sinh) và tính từ wobble (nghĩa là loạng choạng, lảo đảo).

Ứng dụng của từ collywobbles trong tiếng Anh:

- I've got the collywobbles about my exam this afternoon.

Dịch: Tôi cảm thấy nôn nao, bồn chồn vì bài kiểm tra chiều nay.

- If you ate way too many cupcakes and started to feel sick, you might say: “Those cupcakes gave me the collywobbles".

Dịch: Nếu bạn ăn quá nhiều cupcake và bắt đầu cảm thấy buồn nôn, bạn có thể nói: "Những chiếc cupcake này khiến tôi đau bụng, nôn nao".