Tự thú sau khi đâm nam cảnh sát

Sau khi đâm nam cảnh sát trọng thương, nghi can đã đến công an tự thú. Lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng cho biết 2 người có sự hiểu nhầm nhau.

Ngày 16/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đang điều trị cho bệnh nhân N.A.V. (29 tuổi). Anh này là cảnh sát bảo vệ chốt Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng. Theo bác sĩ, vết thương của anh V. nằm ở phần mềm gần ngực, không ảnh hưởng đến tính mạng. Theo thông tin ban đầu, anh V. quen một người tên D., công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng, nơi cảnh sát bảo vệ này đóng chốt. Tại cơ quan này cũng có một phụ nữ cùng tên D. nhưng đã có chồng. Quán giải khát nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Việt Tường. Vài ngày gần đây anh V. nhắn tin vào máy của người cùng tên với bạn mình khiến chồng chị D. ghen tức. Chiều 15/11, chồng chị D. mời anh V. đến quán giải khát tại góc đường Lê Hồng Phong - Trần Văn Bảy (TP Sóc Trăng) để nói chuyện. Một lúc sau hai bên xảy ra xô xát. Anh V. bị chồng chị D. dùng dao đâm. Nghi can sau đó đến cơ quan công an tự thú. Sau khi được lấy lời khai, cảnh sát cho anh này về nhà. "Hai người có sự hiểu nhầm với nhau. Chúng tôi đang làm báo cáo gửi công an tỉnh để xin ý kiến xử lý", lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng nói với Zing. Chấm xanh là vị trí quán cà phê xảy ra vụ việc (góc đường Lê Hồng Phong - Trần Văn Bảy, TP Sóc Trăng). Ảnh: Google Maps. Người đàn ông tử vong với vết đâm ở ngực trái Điều tra vụ người đàn ông tử vong do vết đâm ở ngực trái, cảnh sát tạm giữ 2 nghi phạm cùng quê với nạn nhân.

Việt Tường