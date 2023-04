Tụ tập trong khách sạn ở Hà Nội để sử dụng ma túy

Tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã phát hiện và bắt giữ nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại một khách sạn trên phố Thọ Xương, phường Hàng Trống.

Khoảng 12h45 ngày 21/3, tổ công tác của Công an phường Hàng Trống tiến hành kiểm tra một khách sạn trên phố Thọ Xương, phát hiện quả tang 3 người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng nghỉ.

Ba nam thanh niên sử dụng ma túy.

Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 0,318 gam Methamphetamine, chai nhựa, ống hút nhựa, coóng thủy tinh. Tại cơ quan công an, danh tính những người này được xác định là Hà Nguyễn Thành Đạt (SN 1996, quê quán An Giang), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1993, quê quán Hòa Bình) và Lê Việt Anh (SN 1997, quê quán Hà Giang)

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đạt, Ngọc, Việt Anh về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.