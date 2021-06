Tụ tập sử dụng ma túy, 5 người bị phạt hơn 78 triệu đồng

5 người dương tính với ma túy cùng tụ tập trong một ki-ốt tại chợ Neo (huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Họ bị chính quyền xử phạt tổng cộng hơn 78 triệu đồng.

Ngày 19/6, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, ra quyết định xử phạt 5 người về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy và Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Họ là Nguyễn Văn Kết (sinh năm 1978), Ong Thế Duy (sinh năm 1999), Đặng Thái Ninh (sinh năm 2002), Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1991, cùng ở thị trấn Nham Biền) và Nguyễn Ngọc Nghĩa (sinh năm 2000, trú tại xã Cảnh Thụy).

Mỗi người bị xử phạt hơn 15 triệu đồng, tổng mức phạt trên 78 triệu đồng.

Các trường hợp tụ tập bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, tối 15/6, Công an thị trấn Nham Biền phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an huyện Yên Dũng khám xét khẩn cấp ki-ốt số 15 tại chợ Neo, thị trấn Nham Biền.

Tại đây, cảnh sát phát hiện 5 người (không cùng gia đình) đang tụ tập. Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh, kết quả cho thấy 5 người này dương tính với ma túy.

Trước đó, ngày 18/6, UBND huyện Yên Dũng cũng ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH AKD Xương Giang (Cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng) số tiền 30 triệu đồng do không thực hiện việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 lao động làm việc ở công ty. Hành vi trên vi phạm quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người, không thực hiện việc tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ không cần thiết.

Bắc Giang đang trong giai đoạn tổng tấn công dập dịch, phấn đấu không còn trường hợp nào bị lây nhiễm tại cộng đồng sau ngày 21/6.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa "cửa đóng then cài", thực hiện nghiêm cách ly xã hội ở mức cao nhất theo Chỉ thị số 16.