Tụ tập đua xe, nhiều học sinh ở TP.HCM bị khởi tố

Chạy xe máy dàn hàng ngang, so kè biểu diễn, 15 thanh thiếu niên ở TP.HCM bị điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

15 người bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12,TP.HCM, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 15 người về tội Gây rối trật tự công cộng.

15 bị can này chạy xe máy dàn hàng ngang, so kè biểu diễn vào trưa 26/3 rồi bị Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 bắt giữ.

Trong số này, có 2 bị can là sinh viên các trường đại học, cao đẳng; 5 người đang là học sinh của các trường THPT và 8 người lao động tự do. Họ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú do phạm tội ít nghiêm trọng, lần đầu, có lý lịch và địa chỉ cư ngụ rõ ràng, được gia đình bảo lãnh.

Trước đó chiều 26/3, Phòng CSGT nhận tin một nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy lưu thông thành đoàn, rú ga, nẹt pô, so kè với tốc độ cao trên đường DN6 hướng ra quốc lộ 1, thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Tổ phòng chống đua trái phép của Phòng CSGT đã huy động lực lượng phối hợp với Công an quận 12 chốt chặn, vây bắt 34 người cùng 26 xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu.