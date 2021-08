Tụ tập đánh bạc giữa dịch, 11 người bị phạt 165 triệu đồng

Ngoài việc bị khởi tố bị can, Tuân cùng 10 người khác bị phạt 165 triệu đồng do tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội.

Chiều 2/8, Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Lương Quang Tuân (43 tuổi), Trần Thanh Giang (34 tuổi, cùng ở xã Nhơn Nghĩa) và 9 người khác để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. 11 bị can được cảnh sát cho tại ngoại để điều tra.

Hôm 26/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phong Điền kiểm tra căn nhà do Tuân làm chủ, bắt quả tang 11 người tụ tập đánh bạc.

Tuân (bên trái) và Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát tạm giữ số tiền 31 triệu đồng cùng các tang vật khác. Tại trụ sở cảnh sát, Tuân khai nhận hàng ngày cùng với Giang tổ chức sới bạc, thu hút nhóm người trên đến sát phạt, bất chấp việc thành phố đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngoài việc bị khởi tố, 11 bị can còn bị xử phạt hành chính mỗi người 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo Nghị định số 117.