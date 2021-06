Từ tài xế đến siêu sao hành động của 'Fast and Furious'

John Cena từng làm tài xế, bán hàng trước khi theo đuổi sự nghiệp đô vật và trở thành ngôi sao trên màn ảnh rộng.

John Cena đảm nhận vai phản diện chính trong Fast and Furious 9. Nhân vật được giới thiệu là Jakon Toretto - em trai chưa bao giờ được nhắc đến của Dominic Toretto (Vin Diesel). Dù là anh em, cả hai vẫn xảy ra cuộc chiến nảy lửa.

Theo South China Morning Post, diễn xuất cùng các gương mặt nổi tiếng như Vin Diesel, Michelle Rodriguez và Tyrese Gibson, John Cena không hề lép vế. Anh vốn được khen ngợi về tài năng và độ giàu có.

John Cena (phải) đối đầu Vin Diesel trong Fast and Furious. Ảnh: South China Morning Post.

"John đang sở hữu khối tài sản 60 triệu USD . Anh ấy đã trải qua chặng đường dài mới vươn đến thành công, từ một người phải tham gia các cuộc thi ăn để có suất ăn miễn phí, đến trở thành siêu sao đô vật và điện ảnh Hollywood", South China Morning Post viết.

Ngôi sao đa tài của nước Mỹ

John Cena, tên thật John Felix Anthony Cena Jr, sinh năm 1977 ở bang Massachusetts, Mỹ. Theo Forbes, Cena là siêu sao WWE được trả lương cao nhất năm 2016, nhưng không chỉ bằng các trận đấu trên truyền hình, mà anh còn kiếm được 9,5 triệu USD trong năm ấy.

Đối với một người từng làm tài xế limousine cách nay hơn 15 năm, đó không phải con số nhỏ.

Trong quá khứ, giống những tên tuổi lớn khác ở WWE, Cena từng làm nhiều nghề mưu sinh như bán hàng, sản xuất áo sơ mi và dây chuyền đeo cổ. Anh thậm chí còn là tác giả của một loạt sách dành cho trẻ em ăn khách.

Đối với sự nghiệp đô vật, ngôi sao cao 1,85 m đã giành tổng cộng 25 đai vô địch các loại, 16 lần giữ đai hạng nặng thế giới (13 đai WWE Championship và 3 đai World Heavyweight Championship) ngang bằng với thành tích của cựu đô vật Ric Fair.

Cena còn 5 lần giữ đai United States Championship và 4 lần giữ đai vô địch Tag Team. Ngoài ra, anh còn thắng trận Money in the Bank Ladder match năm 2012 và 2 lần vô địch Royal Rumble (2008 và 2013).

John Cena trên sàn đấu vật. Ảnh: WWE.

Tờ South China Moring Post cho rằng nghề đấu vật là bước đệm tốt giúp Cena theo đuổi con đường diễn xuất. WWE Studios thậm chí còn đứng sau tác phẩm The Marine năm 2006 của anh. Phim này đã giúp Cena bỏ túi 280.000 USD cho vai chính.

Tuy nhiên, với vai diễn trong Fred: The Movie và phần tiếp theo của phim này, tài tử chỉ mang về con số khiêm tốn, lần lượt là 25.000 USD và 30.000 USD - theo Money Nation.

Bước ngoặt diễn xuất ở Hollywood của Cena là vai Steven trong tác phẩm ăn khách năm 2015 Trainwreck, với mức lương snh nhận lên tới 2,5 triệu USD . Sau đó, tài tử góp mặt trong các dự án doanh thu cao, gồm cả vai trò diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình trong Ferdinand và Doolittle.

Gần đây nhất, Cena đóng Fast and Furious 9, Suicide Squad và còn tổ chức chương trình đố vui của Mỹ mang tựa đề Wipeout.

Với người hâm mộ, John Cena còn đa tài hơn thế nữa khi lấn sân sang làm ca sĩ. Anh là người biểu diễn bài hát Basic Thugonomics, thu âm ca khúc Untouchables cho album WWE: The Music - ThemeAddict, Vol. 6. Các sản phẩm âm nhạc của Cena nhận được phản hồi tích cực từ người nghe.

Đam mê bất động sản và xe hơi

Theo South China Morning Post, John Cena đã tối đa hóa nguồn thu nhập nhờ công việc diễn xuất, đô vật, và cả những hợp đồng quảng cáo trị giá lớn.

Báo cáo cho biết ngôi sao 44 tuổi kiếm khoảng 1,5 triệu USD mỗi năm từ các mối quan hệ hợp tác với hãng Subway, Honda và Gillette. Cũng có thông tin cho rằng Cena bỏ túi 500.000 đến 1 triệu USD chỉ riêng tiền quảng cáo năm 2020.

Tận dùng nguồn thu nhập chính, Cena đã mang đi đầu tư vào bất động sản. Anhlàm chủ ít nhất hai biệt thự hoành tráng ở Mỹ, trong đó sở hữu một căn gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm với các bể bơi trong nhà và ngoài trời ở Land O'Lakes, Florida.

Cena có một số bất động sản ở San Diego, California. Mặc dù tài tử không công khai giá trị, nhiều nguồn tin tiết lộ cơ ngơi rất rộng rãi, bên trong còn có hầm rượu và phòng game.

Tài tử Hollywood sở hữu nhiều siêu xe đắt đỏ. Ảnh: Boss Hunting.

Một sở thích khác của diễn viên Fast and Furious là sưu tầm xe hơi có thiết kế "độc nhất vô nhị". Trong hơn 20 mẫu xế hộp của Cena có chiếc Corvette “InCenaRator” được đặt làm riêng, chiếc Oldsmobile Cutlass Rallye 350 cổ điển và chiếc Rolls-Royce trị giá hơn 400.000 USD .

Kiếm được rất nhiều tiền nên Cena cũng dành không ít cho các khoản từ thiện. Anh đã trao hơn 500 điều ước cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thông qua tổ chức Make-A-Wish.

Từ cuối năm 2011 đến sự kiện WrestleMania XXVIII vào tháng 4/2012, Cena đã mặc áo in dòng chữ "Rise Above Hate" để quảng bá chiến dịch chống bắt nạt "Be a Star" của WWE. Anh cũng từng diện trang phục "Rise Above Cancer" hợp tác với Susan G. Komen for the Cure trong khuôn khổ Tháng nhận thức về ung thư vú.

Love Has No Labels - phong trào thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập của mọi người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác và khả năng hồi năm 2016 - cũng có sự góp mặt quảng bá của tài tử Hollywood.