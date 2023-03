Từ tác giả vô danh, ông bố nổi tiếng nhờ kênh mạng xã hội của con gái

Sau một tháng Marguerite Richards đăng tải cuốn tiểu thuyết của bố mình lên TikTok, tác phẩm "Stone Maidens" đã nằm trong danh sách bestseller trên Amazon.

Cuốn sách Stone Maidens được ra mắt vào ngày 6/11/2012. Bản ebook của chúng đang được miễn phí. Ảnh: Independent UK.

Stone Maidens, cuốn tiểu thuyết đầu tiên và duy nhất được xuất bản của ông Lloyd Devereux Richards (trú tại Vermont, Mỹ) đã lọt vào hàng bestseller hạng mục sách in trên nền tảng Amazon sau gần 12 năm phát hành. Cuốn sách được chú ý sau khi con gái của ông Richards, Marguerite đăng tải video giới thiệu câu chuyện của bố mình lên mạng xã hội TikTok vào ngày 8/2/2023.

Trong đó, cô ấy mô tả những gì người cha 74 tuổi đã trải qua để viết cuốn sách. Marguerite hy vọng đoạn video cô làm sẽ thu hút được sự chú ý. Dù vậy, trong những giấc mơ của mình, cô cũng không bao giờ tưởng tượng được nó sẽ gây bão. Marguerite kể lại rằng: "Vào buổi sáng sau khi video được đăng tải, tôi đã vào TikTok và kiểm tra xem nó có bao nhiêu lượt xem. Con số khiến tôi đã không cầm được nước mắt. Video hiện có gần 50 triệu lượt xem và đang tiếp tục tăng".

Sau việc này, ông Richards nhận ra rằng các nhà văn không bao giờ nên từ bỏ hy vọng với tác phẩm của mình. Trong một video khác, Richards nói với người xem và những người ủng hộ rằng ông cảm thấy may mắn vì nhận được rất nhiều sự quan tâm của độc giả.

Các đoạn video Marguerite Richards về bố mình trước và sau khi biết cuốn sách Stone Maidens trở thành bestseller. Ảnh: Sydney Morning Herald.

Stone Maidens là câu chuyện kể về Christine Prusik, một nhà nhân chủng học kiêm thám tử FBI. Prusik dấn thân vào một vụ án man rợ và cố gắng tìm ra danh tính kẻ giết người hàng loạt. Theo Global News, cuốn sách bán chạy nhất này có thể được lấy cảm hứng từ sự nghiệp luật sư của Richards. Chia sẻ trên trang cá nhân, Richards đang thực hiện phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết của mình.

Không chỉ Richards và con gái của mình, các tác giả và nhà xuất bản khác cũng đang sử dụng TikTok để quảng bá tác phẩm của họ. Xu hướng BookTok được đánh giá rằng đang "làm mưa làm gió tại mọi kênh truyền thông". Các chuyên gia từ nền tảng tiếp thị Hootsuite giải thích rằng BookTok dần trở thành một công cụ quan trọng cho thị trường sách. Một khảo sát của New York Times cho thấy thẻ #BookTok đã giúp các tác giả bán được con số khổng lồ 20 triệu cuốn sách in vào năm 2021 và doanh số bán hàng vào năm 2022 đã tăng 50%. Các biên tập viên của New York Times đã gọi TikTok là "cỗ máy bán sách chạy nhất".

Kalie Barnes-Young, quản lý cấp cao tại Barnes&Noble, cho biết: “Trong những năm làm sách, tôi chưa bao giờ thấy một nền tảng mạng xã hội nào đưa sách đến độc giả theo cách mà TikTok đang tiếp cận. Những đầu sách có thể đã bán được vài bản trong một tháng có thể đột ngột tăng vọt vào tháng sau nhờ một thuật toán thành công".

Barnes-Young cũng nhận thấy sự gia tăng yêu cầu đối với các tựa sách tự xuất bản (đặc biệt là tiểu thuyết lãng mạn). Một số cuốn còn được các nhà xuất bản truyền thống mua lại. Tác động của nền tảng xã hội này đã dẫn đến doanh số bán sách tăng đột biến ngoài những cuốn sách hay nhất mọi thời đại, đưa các tác giả, series sách lên bản đồ và làm chấn động ngành xuất bản.

Mới đây, Câu lạc bộ sách Reader Digest đã bình chọn ra những cuốn BookTok được nhiều người đọc yêu thích nhất. Danh sách bao gồm các tác phẩm như Verity (Colleen Hoover), They Both Die at the End (Adam Silvera), Act Your Age, Eve Brown (Talia Hibbert), The Atlas Six (Olivie Blake) và People We Meet on Vacation (Emily Henry). Hai trên năm cuốn sách trên thuộc thể loại hài hước lãng mạn.