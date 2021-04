Từ sao phim kinh phí thấp đến người tình màn ảnh của Song Joong Ki

Sau hai tác phẩm "Vincenzo" và "Night in Paradise", Jeon Yeo Bin được các nhà sản xuất tin tưởng và mời vào dự án mới.

Đầu năm 2021, Jeon Yeo Bin được đóng chính trong hai dự án lớn, ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Với series Vincenzo của tvN, nữ diễn viên hóa thân thành luật sư tính cách bốc đồng Hong Cha Young. Với dự án điện ảnh Night in Paradise, cô hóa thân thành tay bắn tỉa Jae Yeon.

Hai nhân vật dường như khác nhau hoàn toàn về tính cách nhưng thực chất có điểm chung về bối cảnh câu chuyện: cùng tìm cách trả thù, đi tìm công lý cho người thân trong gia đình bị sát hại.

Jeon Yeo Bin lần đầu ra mắt với vai trò diễn viên điện ảnh trong phim The Treacherous (2015). Hai năm sau, cô lần đầu xuất hiện trong bộ phim truyền hình Save Me (2017). Sau khi được khán giả chú ý qua hai bộ phim Vincenzo và Night in Paradise, Yeo Bin chuẩn bị xuất hiện trong tác phẩm Glitch do Netflix sản xuất.

Gần đây, nữ diễn viên trải lòng với Korea Times từ việc là diễn viên của dòng phim độc lập đến việc tham gia vào hai tác phẩm được đầu tư, trong đó có Vincenzo - bộ phim hài đen cô đóng cặp cùng tài tử nổi tiếng Song Joong Ki.

Jeon Yeo Bin trong năm 2021 xuất hiện trong hai dự án điện ảnh và truyền hình lớn. Ảnh: tvN.

“Tôi hâm mộ phim hành động Hong Kong”

Theo lời Jeon Yeo Bin, để vào vai tay bắn tỉa trong Night in Paradise, cô phải học bắn súng trong nhiều ngày. “Tôi nhận được lời mời vào vai Jae Yeon sau khi quay xong bộ phim Melo is My Nature (2019). Ban đầu, tôi rất lo lắng về việc bắn súng và không biết làm cách nào để thực hiện cho tốt. Tôi đã đến trường bắn học vài tháng trước khi quay phim”, nữ diễn viên nói với Korea Times.

Sao nữ 32 tuổi cho biết cô thường chuẩn bị kỹ trước khi bắt đầu bộ phim nào đó. Điều đó giúp những kỹ năng của cô được cải thiện trước khi phim bấm máy. “Việc luyện tập ánh mắt cũng quan trọng, góp phần làm nên thành bại của phim. Trong Night in Paradise, tôi khá mệt khi duy trì ánh mắt mạnh mẽ, sắc lạnh”, Yeo Bin nói thêm.

Nữ diễn viên tiết lộ cô thường đặt hết tâm huyết, đưa cảm xúc thật của mình vào vai diễn. Tính cách của nhân vật phần nào thể hiện con người thật của cô. Khi được hỏi liệu có khó để thoát vai hiện tại, chuyển sang dạng nhân vật khác hay không, Yeo Bin thừa nhận điều đó khá dễ dàng.

Sao nữ 32 tuổi có vai diễn gai góc trong tác phẩm điện ảnh Night in Paradise. Ảnh: Netflix.

“Khi đóng phim, tôi thường hòa mình vào cảm xúc và tình huống của nhân vật. Nhưng khi cảnh quay kết thúc, tôi nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Đó là kỹ năng của một diễn viên”, cô nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn với Korea Times, nữ diễn viên thừa nhận cô là người hâm mộ cuồng nhiệt của dòng phim hành động Hong Kong, đặc biệt là các tác phẩm của Vương Gia Vệ.

“Tôi lớn lên với những bộ phim hành động Hong Kong. Lúc nhỏ, tôi thường tưởng tượng mình được đóng chính trong các bộ phim như vậy, vui nhất là được tham gia vào những màn đấu súng và hy sinh bản thân vì gia đình, bạn bè”, cô giải thích.

Sau khi đọc kịch bản của Night in Paradise, Yeo Bin có suy nghĩ nhân vật của Jae Yeon kém hấp dẫn hơn so với các nhân vật trong phim Hong Kong. Tuy nhiên, cô nhận ra vai diễn trong phim là nhân vật nữ có tính cách mạnh mẽ, gai góc hiếm hoi trong phim Hàn Quốc.

“Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội đóng vai Jae Yeon. Nhân vật này mang đến hình ảnh hoàn toàn mới, không còn đóng khung chỉ có nam giới là trung tâm của bộ phim”, Yeo Bin khẳng định.

Tôi vẫn là "ma mới"

Trong cuộc phỏng vấn với Korea Times, Jeon Yeo Bi cho biết sự nổi tiếng của cô hiện tại một phần nhờ lượng theo dõi lớn của dân mạng, từ trong nước đến quốc tế.

“Gần đây tôi đã mở tài khoản Instagram. Hầu hết bình luận đều từ người hâm mộ quốc tế. Họ xem các series và tác phẩm điện ảnh của tôi thông qua Netflix. Điều làm tôi ngạc nhiên là văn hóa Hàn Quốc đang phát triển mạnh trên toàn cầu”, cô nói.

Nữ diễn viên cũng thảo luận về nhân vật đáng nhớ nhất của cô trong After My Death. Vai diễn nữ sinh trung học dằn vặt, đau lòng trước sự ra đi của người bạn thân giúp Yeo Bin nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm giải Nữ diễn viên của năm tại liên hoan phim quốc tế Busan 2017, giải Ngôi sao phim độc lập tại liên hoan phim độc lập Seoul 2017...

Jeon Yeo Bin nói cô thấy biết ơn vì thành công trong vai trò diễn viên. Ảnh: tvN.

“Với tôi, mỗi nhân vật, vai diễn đều có ý nghĩa rất lớn. Tuy nhiên, Young Hee của After My Death thực sự là bước ngoặt lớn của đời diễn viên. Nó mở ra cho tôi rất nhiều cơ hội”, cô nói.

Sau khi thành công với dòng phim độc lập, Yeo Bin thử sức với những vai diễn trong các bộ phim mang tính thương mại nhiều hơn. Ngôi sao 31 tuổi cho biết hiện tại cô vẫn là “ma mới”, từng bước học hỏi, thể hiện khả năng diễn xuất, đối mặt với nhiều dạng vai khác nhau.

Nữ diễn viên cho biết cô khá thích thú khi đóng các bộ phim độc lập. Nó giống như sân chơi giúp cô có thể trau dồi bản thân, thử nghiệm mọi thứ mà không bị đánh giá quá khắt khe.

“Người tình phim truyền hình” của Song Joong Ki cũng cho biết mọi thứ cô đạt được ở hiện tại đều vượt xa mong đợi so với tuổi 21 tuổi. “Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi từ một cô sinh viên đại học, phấn đấu để có nghề nghiệp trong mơ, tự do theo đuổi ước mơ và không bị nhàm chán với công việc diễn xuất”, cô khẳng định.