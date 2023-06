Tự rước họa sau hút mỡ bụng

Cuối tuần qua, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM thông tin trường hợp tai biến sau khi hút mỡ bụng để giảm béo.

Qua báo cáo của BV Chợ Rẫy, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác minh trường hợp bà T.T.L.P. (50 tuổi) gặp sự cố y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ tại một BV trên địa bàn.

Người nhà cho biết sáng 6/6, bà P. đến một phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ tại quận 10 (TP.HCM) để cắt mí mắt. Sau đó, bà P. được phòng khám này chuyển tới một BV thẩm mỹ trên địa bàn quận 5 (TP.HCM) để phẫu thuật giảm béo.

Bà P. được BV này hút mỡ vùng bụng toàn phần và lưng bằng phương pháp gây mê nội khí quản. Đến chiều cùng ngày, bà P. bị tụt huyết áp nên được ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng hồi sức cấp cứu và sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, bóp bóng qua nội khí quản, huyết áp không đo được.

Tại đây, sau khi chụp CT scan bụng, bà P. được hội chẩn và chỉ định mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tình trạng xuất huyết nội do rách mạch máu mạc nối lớn. Sau khi mổ, bà P. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, giao tiếp được.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM niêm phong hồ sơ bệnh án của bà P., Sở Y tế lập đoàn chuyên gia khảo sát kiểm tra mức độ an toàn phẫu thuật tại BV thẩm mỹ nói trên.

Trước đó, TP.HCM cũng đã ghi nhận nhiều ca biến chứng do giảm béo. Trong đó, không ít trường hợp tử vong.

Cách đây không lâu, Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận thông tin một khách làm đẹp (nữ, 52 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tai biến sau khi hút mỡ bụng tại một BV thẩm mỹ trên địa bàn TP.

Sau khi điều tra, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ghi nhận khách làm đẹp có dấu hiệu khó thở nên được chuyển đến BV Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, diễn biến nặng nên vị khách này đã tử vong.

Mới đây, bà T.T.B. (45 tuổi) đến một BV thẩm mỹ ở TP.HCM cũng để hút mỡ bụng. Tuy nhiên, sau khi về nhà, bà B rơi vào tình trạng khó thở, không thể nói chuyện mặc dù tỉnh táo.

Bà B. được người nhà đưa tới BV cấp cứu nhưng không qua khỏi. Các bác sĩ chẩn đoán bà B tử vong ngoại viện nghi do thuyên tắc phổi, nhồi máu cơ tim cấp, tăng men gan trên nền bệnh nhân hút mỡ bụng.

Bác sĩ Vũ Hữu Thịnh, quản lý và điều hành khoa Tạo hình thẩm mỹ, BV ĐH Y Dược TP.HCM, cho rằng phương pháp giảm cân hiệu quả nhất là tập thể dục, bởi năng lượng nạp vào sẽ tích lũy dần và tăng cân nếu không tập thể dục để đào thải bớt.

“Phẫu thuật thẩm mỹ giảm béo chỉ nên áp dụng khi tăng cân quá nhanh hoặc giải quyết tình trạng thừa da do xuống cân”, BS Thịnh cho biết.

Tất cả phương pháp mổ hay không mổ, gây tê hay gây mê trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ giảm béo đều có những rủi ro. Can thiệp, xâm lấn ít thì rủi ro giảm, nhiều thì rủi ro cao.

“Bên cạnh đó, nếu thực hiện hút mỡ bụng ở BV có máy móc hiện đại, có nhiều chuyên khoa khác nhau thì độ an toàn cao, bởi có thể phát hiện kịp thời và xử lý đúng cách khi xảy ra tai biến. Ngược lại, phẫu thuật giảm béo ở cơ sở thiếu máy móc, thiếu nhân sự theo dõi trong suốt quá trình hút mỡ bụng thì rủi ro cao, phát hiện muộn, xử lý tai biến chậm, thiếu an toàn tính mạng”, bác sĩ Thịnh cho biết thêm.

Can thiệp xâm lấn giảm béo còn tùy thuộc vào trình độ của ê-kíp phẫu thuật. Trường hợp cần can thiệp sâu nhưng người thực hiện không được đào tạo bài bản, thiếu chuyên môn dễ có nguy cơ gây tai biến.

“Chưa hết, thực hiện hút mỡ bụng tại cơ sở không phép cũng dễ xảy ra nhiều rủi ro do không đảm bảo điều kiện vô trùng, kể cả tay nghề của người thực hiện”, BS Thịnh nói.

Đơn vị Phẫu thuật hàm mặt - Tạo hình thẩm mỹ BV Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM cũng từng ghi nhận trường hợp tai biến nhẹ sau phẫu thuật hút mỡ bụng.

TS.BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc bệnh viện, cho biết một điều rất quan trọng là khách làm đẹp trước khi thực hiện lấy mỡ bụng phải được kiểm tra sức khỏe tổng quát để phát hiện các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch…

“Trường hợp bị đường huyết cao thì vết mổ lâu lành, dễ bị nhiễm trùng. Nếu có bệnh tim mạch sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình gây mê”, TS.BS Hoàng cho biết thêm.

Trước khi phẫu thuật giảm béo không thể không xét nghiệm

Can thiệp xâm lấn hút mỡ bụng được xem là ca phẫu thuật và không có ca phẫu thuật nào là nhỏ, cho dù can thiệp xâm lấn ít. Một khi sử dụng thuốc để can thiệp qua lớp da đồng nghĩa có nguy cơ rủi ro. Ngay cả thuốc tê bôi ngoài da cũng có thể gây sốc thuốc.

Xét nghiệm, đánh giá và kiểm tra sức khỏe trước khi phẫu thuật giảm béo là điều cần thiết. Gây tê thì sử dụng một số xét nghiệm cho gây tê, gây mê thì xét nghiệm cho gây mê. Bên cạnh đó, bác sĩ phải khám, đánh giá xem có đái tháo đường, bệnh tim mạch đi kèm hay không để thực hiện thêm một số xét nghiệm riêng biệt.

Tóm lại, trước khi phẫu thuật giảm béo không thể không xét nghiệm và không kiểm tra sức khỏe.

BS Vũ Hữu Thịnh, quản lý và điều hành khoa Tạo hình thẩm mỹ, BV ĐH Y Dược TP.HCM