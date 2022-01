Tự nhuộm tóc đẹp đón Tết an toàn

Làm đẹp cho mái tóc được xem là nhu cầu thiết yếu. Song lựa chọn dầu nhuộm nào đảm bảo thẩm mỹ và an toàn lại là câu hỏi khó với nhiều người.

"Cái răng cái tóc là góc con người”, bởi vậy làm đẹp mái tóc là nhu cầu xuyên suốt 4 mùa. Nhuộm thuốc hoặc nhuộm phấn là những giải pháp thường được sử dụng để "biến hình" cho mái tóc. Tuy nhiên, thuốc hay phấn nhuộm thông thường có thực sự tốt cho người dùng?

Những vấn đề của tóc nhuộm

Những tác động trong quá trình làm đẹp bởi nhiệt và hóa chất có thể khiến tóc hư tổn, gây ra các vấn đề như gãy, rụng, chẻ ngọn, xơ yếu… Nếu tác động về nhiệt khiến tóc khô, xơ, mất độ suôn mượt, thì tác động do hóa chất trong quá trình nhuộm, tẩy khiến tóc yếu và không còn giữ được độ ẩm tự nhiên, dễ rụng, khó phục hồi.

Dù nhuộm phủ bạc hay nhuộm thời trang, nhu cầu đổi màu mái tóc luôn được người dùng quan tâm. Nếu các bạn trẻ mong muốn đổi màu tóc để trở nên phong cách hơn, người dùng trung niên lại có nhu cầu nhuộm tóc để che đi dấu vết thời gian.

Người dùng nhuộm tóc để thể hiện phong cách hoặc che đi dấu vết thời gian.

Trên thị trường hiện có nhiều loại thuốc nhuộm tóc với đa dạng màu sắc, nhãn mác và giá cả. Nếu không may chọn phải các loại thuốc kém chất lượng, chứa nhiều hóa chất có hại, người dùng sẽ vô tình "rước họa" cho chính mái tóc và sức khỏe của mình.

Một số hệ lụy có thể kể đến khi sử dụng thuốc nhuộm kém chất lượng là xơ yếu tóc, dễ gãy rụng. Với người nhạy cảm, hiện tượng như bong tróc, sưng nề, mụn mủ trên da đầu cũng có thể xảy ra. Vì vậy, chọn thuốc nhuộm đảm bảo tóc vừa chắc khỏe, suôn mượt, vừa lên màu đều là mong muốn của không ít người dùng.

Lựa chọn dầu nhuộm tóc thảo dược

Ra mắt người tiêu dùng vài năm trở lại đây, dầu nhuộm tóc có thành phần thảo dược đang được xem là giải pháp tối ưu cho mái tóc khỏe và đẹp.

Dầu nhuộm tóc thảo dược có thành phần chiết xuất từ những nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe người dùng. Nếu các loại thuốc nhuộm chứa hóa chất khi dùng có mùi hắc và khó chịu, dầu nhuộm tóc thảo dược lại có mùi thơm dịu nhẹ và dễ chịu.

Dầu nhuộm thảo dược không ảnh hưởng xấu đến tóc.

Nhuộm tóc bằng các loại thảo dược đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại. Khi đó, các loại thảo dược có trong tự nhiên như henna, indigo, chamomile thường được dùng để tạo màu cho thuốc nhuộm. Ngày nay, các dược liệu có trong dầu nhuộm tóc thảo dược thường là lá chàm, hoa cúc, bột quế...

Ưu điểm của những dược liệu này là lành tính và không gây kích ứng da. Dầu nhuộm tóc thảo dược cũng lên màu khá nhanh và bền không kém các loại thuốc nhuộm công nghiệp. Ngoài ra, không gây cảm giác châm chích, ngứa rát da đầu khi dùng là điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất khi sử dụng dầu nhuộm tóc thảo dược.

Ưu điểm của dầu nhuộm US Hair

Nổi lên trong thị trường làm đẹp tại Việt Nam thời gian gần đây, US Hair là đơn vị sản xuất dầu nhuộm tóc thảo dược được nhiều người tin dùng. Lành tính, lên màu đẹp, dưỡng suôn mượt là những từ dùng để mô tả về dầu nhuộm tóc này.

Thấu hiểu lo lắng của người dùng, đội ngũ chuyên gia của US Hair đã nghiên cứu, sử dụng những loại thảo dược lành tính, phù hợp đa dạng mái tóc mà vẫn đảm bảo chất lượng lên màu.

Người dùng dễ dàng nhuộm tóc tại nhà với dầu nhuộm US Hair.

Dầu nhuộm tóc US Hair có thành phần như nước ép cây nhàu chứa vitamin B, E, C, D và các khoáng chất magie, canxi, presoni, rubicloric,... giúp tóc chắc khỏe; rễ cây mật nhân trị mẩn ngứa, khắc phục hậu quả do sử dụng thuốc nhuộm hóa chất; dầu ô liu giúp tóc mềm mượt, kích thích mọc tóc và cải thiện cấu trúc hư tổn.

Với US Hair, người dùng chỉ mất 15-20 phút để tự nhuộm tại nhà, đồng thời không cần lo lắng về tình trạng kích ứng hay khô xơ, gãy rụng. Trong dịp xuân mới gần kề, US Hair tặng 1.000 mã giảm giá "mua 2 tặng 1" cho dầu nhuộm tóc thảo dược. Độc giả nhập mã USHCB khi mua hàng tại website www.usbt.vn để kích hoạt giảm giá.