Từ nhân viên văn phòng trở thành triệu phú tự thân

Năm 2016, Steve Adcock (người Mỹ) nghỉ hưu sớm ở tuổi 35. Thời điểm đó, anh đã tiết kiệm được 900.000 USD , và con số tăng lên 1 triệu USD vài năm sau đó.

“Tôi không phải sinh ra trong giàu có. Tôi cũng chỉ làm những công việc văn phòng bình thường. Cũng chẳng có tài sản thừa kế hay trúng xổ số”, Adcock nói với CNBC Make It.

Thay vào đó, vị triệu phú 42 tuổi nói rằng lối sống giản dị, đầu tư khôn ngoan và xây dựng một sự nghiệp vững chắc là bí quyết thành công.

Dưới đây là những quy tắc xã hội mà Adcock đặt ra và theo đuổi để có được tài sản 1 triệu USD ở tuổi 38.

Adcock coi “sự ích kỷ lành mạnh” là đặt bản thân lên hàng đầu có nghĩa là ưu tiên sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.

Quy tắc này cũng có nghĩa là phải biết nói “không”.

“Vì là người hướng nội nên tôi sẽ từ chối các lời mời xã hội hoặc thậm chí rời khỏi các cuộc họp khi thấy cần thời gian cho bản thân. Hoặc tôi sẽ bỏ qua các cuộc điện thoại nếu không ở trong không gian phù hợp để nói chuyện”, anh nói.

Đối với anh, rèn luyện sức khỏe là một hình thức thiền định, vì vậy anh đến phòng tập thể dục hàng ngày - ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tạm gác các ưu tiên khác.

“Tôi rời khỏi phòng tập thể dục cảm thấy tràn đầy năng lượng và hiệu quả hơn”, Adcock bày tỏ.

Đam mê không phải lúc nào cũng giúp chúng ta chi trả các hóa đơn, nhưng luôn có cách để duy trì nó. Niềm đam mê của nhiều người là sáng tạo, việc kiếm được mức lương cao trong lĩnh vực này có thể khó hơn.

Thứ yêu thích của Adcock là nhiếp ảnh, nhưng anh chọn ngành khoa học máy tính vì bản thân giỏi về nó, và các ngành công nghệ có xu hướng trả lương cao hơn.

“Tôi dành thời gian chụp ảnh vào buổi tối và cuối tuần, và chưa bao giờ phải chịu áp lực sử dụng nó để kiếm tiền lương toàn thời gian. Vì thế, nó vẫn là niềm đam mê của tôi”, anh chia sẻ.

Adcock luôn nhanh chóng nói lên ý kiến ​​của mình, đặc biệt là khi nghĩ rằng một bước đi trong kinh doanh là sai lầm. Anh giành được vị trí lãnh đạo đầu tiên khi nói lên được những vấn đề mà nhóm của mình có thể cải tiến để làm việc tốt hơn.

“Nếu tôi lặng lẽ ngồi trong các cuộc họp, sẽ không thể thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo, hoặc có mức lương cao hơn một cách nhanh chóng”, vị triệu phú nói.

Dám lên tiếng không có nghĩa là bạn phải lạm dụng hay thậm chí trở thành người ồn ào nhất trong phòng. Nó có nghĩa là lên tiếng khi bạn cần và chủ động thiết lập một lộ trình mới.

Làm việc quá nhiều đến mức kiệt sức sẽ không giúp bạn thành công hơn. Bạn có thể sử dụng các phương thức giải trí để giải tỏa áp lực và thư giãn sau khi hoàn thành tốt công việc.

Bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn nhiều trong ngày vì đã dành thời gian cho bản thân.

Adcock xem Netflix gần như mỗi tối để thư giãn. Anh cũng là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt và chơi trong nhiều giải bóng đá giả tưởng.

“Tôi thức dậy lúc 7h mỗi sáng để có thể kiểm soát ngày của mình và dành thời gian cho những thú vui này”, anh nói.

Hơn 10 năm trước, Adcock có cơ hội nhảy lên hai cấp quản lý, đạt được sự thăng tiến lớn. “Tôi chưa thấy mình sẵn sàng cho công việc, nhưng vẫn nhận nó. Tôi đã học được khi tôi thực sự làm”.

Bước nhảy vọt đó đã đặt ra một quỹ đạo được trả lương cao trong phần sự nghiệp về sau của Adcock. Nó giúp anh tự tin hơn vào khả năng của mình.

“Nếu có cơ hội đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn so với điều bạn nghĩ mình sẵn sàng, lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy dũng cảm và thử. Nhiệm vụ đó có thể giúp bạn được tăng lương, thăng chức và các cơ hội khác để kiếm nhiều tiền hơn sau này”.

Lòng tốt mở ra những cánh cửa. Một phần lớn thành công của Adcock đến từ tính cách hòa nhã và cách cư xử của anh trong văn phòng. Anh nổi tiếng là một người dễ hợp tác.

Điều này khiến ban quản lý có xu hướng đề nghị anh làm việc với họ trong các dự án lớn.

Vị triệu phú nhận thấy rằng việc có một quy tắc đạo đức mạnh mẽ và trở thành một đồng đội tuyệt vời có thể đưa ta đến những cơ hội tốt hơn theo thời gian. Đừng lãnh đạo với sự sợ hãi hoặc hung hăng khi bạn có cơ hội dẫn dắt với lòng trắc ẩn.

