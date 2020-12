Từ nàng thơ đến người gánh vác đế chế Versace hàng tỷ USD

Đằng sau gương mặt méo mó do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, Donatella Versace là người sống nội tâm và luôn che giấu sự yếu đuối.

Đằng sau đế chế thời trang vững mạnh luôn là những giám đốc sáng tạo đầy thực lực và kiên cường. Rời sàn catwalk - nơi chẳng còn ánh đèn sân khấu lấp lánh, hào nhoáng và không có tiếng vỗ tay, họ lại tiếp tục "vật lộn" với trí tưởng tượng khi có hàng nghìn thiết kế còn dang dở.

Đối mặt với áp lực và cám dỗ, nhiều người chọn cái chết, số khác lại ngập trong cơn say. Donatella Versace đã không như vậy. Sự tôn kính dành cho thời trang của bà không bị dập tắt ngay cả khi thế giới sụp đổ.

Nếu chỉ thoạt nhìn qua hình ảnh của Donatella Versace, ấn tượng duy nhất người ta có được dường như chỉ là người phụ nữ với gương mặt biến dạng, méo mó vì sở thích phẫu thuật thẩm mỹ, theo The Guardian.

Donatella Versace là một trong những nhà thiết kế thời trang huyền thoại của Italy. Ảnh: MVC Magazine.

Nàng thơ và người anh thiên tài

Theo Harper's Bazaar, Gianni Versace và Donatella Versace là 2 anh em được sinh ra trong gia đình làm nghề thợ may. Họ được tiếp xúc với những tấm vải mềm mịn, nhiều màu sắc cùng váy áo lộng lẫy trong tiệm may của mẹ từ sớm. Lúc còn nhỏ, anh trai Gianni đã yêu thích thiết kế và may vá.

Ông thường tự tạo ra trang phục cho Donatella. Khi đó, "nàng thơ" là biệt danh ông dùng để gọi em gái mình. Gianni cùng thương hiệu Versace cứ như vậy lớn mạnh với những sàn catwalk thô sơ, chỉ có 2 thành viên - một nhà thiết kế và một người mẫu.

Lớn hơn một chút, Gianni và Donatella đắm mình vào những cuộc chơi và bữa tiệc của tuổi trẻ. Dù trong hoàn cảnh nào, ngọn lửa với thời trang trong 2 người cũng không bao giờ bị dập tắt. Gianni trở thành người định hướng phong cách cho Donatella. Ông thường mách bà cách ăn mặc sao cho lộng lẫy nhất tại các bữa tiệc.

Anh em nhà Versace có niềm đam mê với thời trang từ nhỏ. Ảnh: Pinterest.

Donatella như tôn thờ Gianni, bà có thể làm tất cả điều anh bảo mà không đắn đo. Nữ thiết kế tài ba tiết lộ bà từng ăn cắp tiền của mẹ và chìa khóa xe của cha để được cùng anh trai đi xem nữ danh ca Patty Pravo hát. Patty Pravo là nữ thần trong lòng Gianni Versace lúc bấy giờ.

Ông yêu vẻ đẹp mặn mà với mái tóc màu vàng óng ả, dài mượt của nữ ca sĩ huyền thoại. Do đó, ông thuyết phục em gái mới 11 tuổi nhuộm vàng mái tóc để trở nên giống thần tượng của mình.

Trong cuốn sách đồng sáng tác với Donatella mang tên Versace, tác giả Ingrid Sischy viết: "Dù biết mẹ sẽ nổi trận lôi đình với cả 2, cô em gái bé bỏng vẫn quyết định nghe theo lời anh trai nhuộm tóc vàng".

Có thể thấy cho tới nay, khi đã ở tuổi 65, Donatella vẫn luôn giữ mái tóc vàng mà Gianni yêu thích.

Donatella đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp thời trang của nhà mốt lừng danh Italy. Từ những ước mơ và sự quen thuộc thuở còn thơ, Gianni bắt đầu dấn thân vào thiết kế chuyên nghiệp. Bằng tài hoa của mình, ông gây dựng đế chế thời trang lớn, rạng danh Italy mang tên Versace.

Các thiết kế của ông thường tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, gợi cảm nhưng cũng không kém phần hào nhoáng. Thậm chí, loạt váy áo cộp mác Versace từng vướng phải chỉ trích vì có tính gợi dục.

Tuy nhiên, những ý kiến trái chiều không khiến thời đại của Versace bớt rực rỡ. Bằng chứng là bộ sưu tập nào của hãng cũng để lại ấn tượng khó phai.

Tên tuổi Versace gắn liền với nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng mốt như Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington hay Naomi Campbell - những người mẫu được trả nhiều tiền tới mức truyền thông gọi họ là "siêu mẫu".

Gianni và Donatella trong ngày ra mắt nước hoa Blonde. Ảnh: Rose Hartman.

Suốt những ngày tháng huy hoàng của sự nghiệp, Gianni luôn gắn liền với Donatella. Cô em gái bé bỏng vẫn được ông hoàng thời trang Italy coi là người khơi nguồn cảm hứng bất tận. Donatella trở thành lý do cho dòng nước hoa Blonde (món quà Gianni tặng em gái) ra đời.

Hơn thế, lời phê bình của Donatella về các thiết kế luôn được Gianni trân trọng dù 2 anh em có gu thời trang gần như đối lập nhau. Gianni yêu thích phong cách có phần kỳ quái. Trong khi đó, Donatella lại ưa chuộng sự tối giản.

Guisi Ferre - một người bạn của Gianni - trả lời Newsweek: "Donatella là nhà phê bình mạnh mẽ và khó tính". Ông cho hay mỗi lần như thế Gianni sẽ hét lên: "Donatella, em muốn giết chết tinh thần anh theo đuổi, em muốn dập tắt thành công của anh hay sao?".

Vai trò của Donatella trong Versace lúc anh trai còn sinh thời không kém phần quan trọng. Bà được Gianni trao cho chức cố vấn riêng và phó chủ tịch của thương hiệu. Donatella cũng bắt đầu thiết kế từ những năm 1980.

Donatella sánh bước cùng anh trai trên sàn runway. Ảnh: Time.

Sóng gió ập đến để mạnh mẽ hơn

Trước khi qua đời ở tuổi 51, Gianni Versace phải chống chọi với căn bệnh ung thư và không thể gồng gánh thương hiệu thời trang. Khi đó, Donatella thay anh điều hành thương hiệu.

Năm 1997, mạng sống của Gianni bị cướp đoạt ngay tại nhà riêng bởi phát súng từ kẻ sát nhân. Tin tức nhà mốt lẫy lừng Italy bị ám sát khiến làng thời trang thế giới trở nên u ám. Sự ra đi đột ngột của anh trai đã trở thành vết thương mãi không thể hàn gắn trong lòng Donatella Versace.

Donatella từng nói: "Anh ấy là một vị vua và cả thế giới của tôi đã sụp đổ vào ngày hôm đó".

Ngày Gianni Versace ra đi, để lại cả đế chế thời trang trị giá lên đến vài tỷ USD, Donatella tự nhủ mình phải mạnh mẽ, lạnh lùng và sắc bén hơn để gánh vác thay anh.

Gương mặt mệt mỏi của Donatella Versace trong đám tang của anh trai. Ảnh: Luca Bruno.

Người ta thường ví von những người đàn ông giàu có và quyền lực rằng họ trông quyến rũ hơn khi già đi. Ít phụ nữ nào được nhận xét như thế nhưng theo The Guardian, Donatella Versace xứng đáng.

Nhiều người thắc mắc về việc Donatella Versace lạm dụng dao kéo đến mức tên bà được gắn với biệt danh "quái vật thẩm mỹ".

Trước khi trở thành giám đốc sáng tạo của Versace, Donatella có ngoại hình nhạt nhòa. Thời gian dần làm thay đổi ngoại hình lẫn nội tâm của bà. Bà giấu kỹ vẻ yếu đuối, mong manh đằng sau vẻ ngoài cao ngạo, xa cách. Donatella cũng từng thừa nhận bản thân chẳng mạnh mẽ như những gì thể hiện cho mọi người thấy.

Donatella bị nhiều người coi như thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng dưới con mắt giới mộ điệu, sự thay đổi ngoại hình ấy là dấu mốc cho việc Versace vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.

Donatella Versace từng bị hoài nghi về năng lực khi thừa kế thương hiệu thời trang lớn, gắn liền với tên tuổi của anh trai. Ảnh: Luca Bruno.

Khi tiếp quản lại công việc của người anh quá cố, Donatella chịu nhiều áp lực. Một số người không tin bà có thể gách vác trọng trách lớn như việc quản trị thương hiệu thời trang nổi danh khắp thế giới.

Nhà thiết kế nói với New York vào năm 2006: "Tôi cảm thấy mọi ánh mắt trên thế giới đều hướng về mình. Họ không tin rằng tôi có thể vượt qua.

Những người ở Versace phụ thuộc vào tôi, công việc của họ một tay tôi gánh vác. Tôi sẽ sống tiếp với ước mơ còn dở dang của Gianni. Tôi sẽ viết nên những trang huy hoàng về Versace thay anh".

Chiếc váy huyền thoại của Jennifer Lopez

Lời Donatella nói thể hiện rõ ràng ở những ngày tháng Versace nằm trong tay người phụ nữ quyền lực này.

Trước khi bộ sưu tập đầu tiên sau sự ra đi của Gianni Versace được mang lên sàn diễn, Donatella tâm sự với những nhà phê bình về nỗi lòng mình. Bà mong họ sẽ hạ thấp sự kỳ vọng xuống, đánh giá khách quan về nỗ lực của riêng bà chứ không phải so sánh với Gianni.

"Điều giết chết tôi nhanh nhất chính là bản thân không mạnh mẽ như những gì thường thể hiện ra ngoài. Tôi đã về nhà và khóc thật lớn. Trong suốt 5 năm đầu tiên, tôi đánh mất phương hướng và phạm phải nhiều sai lầm", Donatella Versace thú nhận với New York và The Guardian.

Vượt qua nỗi ám ảnh và cái bóng khổng lồ của người anh bạc mệnh, Donatella dần ghi dấu ấn của riêng mình, đưa Versace trở lại thời hoàng kim.

Jennifer Lopez không thắng giải nhưng trở thành tâm điểm của sự kiện khi mặc thiết kế của Donatella. Ảnh: Lifestyle Baazar.

Một trong những đỉnh cao của Versace dưới thời Donatella là chiếc váy huyền thoại Jennifer Lopez mặc đến lễ trao giải Grammy vào năm 2000. Dù không nhận được giải thưởng âm nhạc, nữ ca sĩ trở thành điểm sáng của buổi lễ nhờ vào váy Versace với chi tiết cắt xẻ táo bạo, mê hoặc lòng người như phép tiên của nữ thần tóc rắn Medusa.

Huy hoàng không kém khi Gianni nắm quyền, Versace của Donatella cũng tạo nên những mẫu váy được mặc một lần trên thảm đỏ nhưng ghi dấu ấn mãi về sau.

Năm 1999, nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones diện đầm Versace màu đỏ được điểm đính bằng những chi tiết ánh vàng tinh tế tới dự lễ trao giải Oscars. Thiết kế này sau đó được đánh giá là bộ váy dự thảm đỏ Oscars đẹp nhất từ trước tới nay.

Bên cạnh đó, mẫu váy đính 14 carat vàng do chính tay Donatella thêu ren và mất tới 500 giờ hoàn thành được diễn viên Kate Hudson mặc đi thảm đỏ Oscars 2003 cũng lọt vào danh sách những bộ đầm dạ hội đẹp nhất mọi thời đại của tạp chí danh tiếng như Elle, Harper's Baazar...

Loạt mỹ nhân diện những bộ váy Versace lộng lẫy. Ảnh: Telegraph, Etcanada, Harper's Bazaar, Elle.

Ở tuổi 65, Donatella Versace vẫn tiếp tục cống hiến cho thời trang. Bà từng phát biểu: "Là tôi đây. Hãy nhìn vào tôi. Tôi chẳng hề run sợ chút nào. Dù không còn đôi mươi, tôi tin rằng mình vẫn có thể làm tốt hơn thế".

Nếu được, bà muốn nhắn nhủ với chính mình ở thời điểm anh trai mới qua đời rằng: "Hãy mạnh mẽ hơn, hãy luôn thành thật với chính mình... Nhưng hơn hết, nghe theo tiếng gọi bản năng và đừng cố trở thành một Gianni thứ 2".