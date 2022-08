Từ lóng trong thế kỷ 19 spondulicks nghĩa là gì?

Spondulicks được cho là xuất hiện từ năm 1856, đôi khi được viết dưới dạng là spondulix.

Spondulicks /spɒnˈduː.lɪks/ (danh từ): Tiền.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa spondulicks là từ để nói về tiền bạc theo cách hài hước. Từ này được cho là xuất hiện từ năm 1856 nhưng chưa rõ nguồn gốc. Đôi khi, spondulicks được viết dưới dạng là spondulix.

Một số ý kiến cho rằng spondulicks có thể liên quan đến từ spondylikos trong ngôn ngữ Hy Lạp. Từ này để chỉ một loại vỏ sò, từng được sử dụng như một loại tiền tệ tại Hy Lạp thời trước.

Spondulicks là từ lóng phổ biến trong cộng đồng người nói tiếng Anh vào thế kỷ 19, nhưng hiện nay, từ này không còn được sử dụng nhiều như trước.

Ứng dụng của từ spondulicks trong tiếng Anh:

- Spondulicks can't buy happiness but it can buy things that make you happy.

Dịch: Tiền không thể mua được hạnh phúc nhưng nó có thể mua được những thứ khiến bạn hạnh phúc.

- We spent so much spondulicks redecorating the house that we didn't have any leftovers for a holiday.

Dịch: Chúng tôi đã dành quá nhiều tiền để trang trí căn nhà và giờ chúng tôi không còn tiền cho kỳ nghỉ.