Tự làm quà 8/3 tại workshop cuối tuần ở TP.HCM

Các workshop DIY phù hợp để người trẻ tìm đến thử tài khéo tay và thư giãn sau một tuần học tập, làm việc.

Các workshop DIY phù hợp để người trẻ tìm đến thử tài khéo tay và thư giãn sau một tuần học tập, làm việc.

Nếu bạn đang muốn chuẩn bị món quà ý nghĩa mừng ngày Quốc tế Phụ nữ hay đơn giản khai phóng sự sáng tạo của bản thân thông qua sản phẩm tự làm, các workshop nghệ thuật là gợi ý không thể bỏ qua.

Cuối tuần này, bạn có thể tham gia làm thiệp hay khay trang sức và mang sản phẩm gói gọn yêu thương về tặng mẹ.





Làm bưu thiếp handmade

SiLart Studio Địa chỉ: Nơ Trang Long, Bình Thạnh Mức giá: 450.000 đồng/người Thời gian: 15h - Thứ sáu (4/3)

Ảnh: SiLart Studio.



Với việc tham gia workshop tuần này, bất kỳ ai cũng có cơ hội trải nghiệm một buổi làm họa sĩ màu nước và sáng tạo tấm thiệp theo phong cách cá nhân để tặng mẹ hay người thân dịp Quốc tế Phụ nữ.

Buổi workshop sẽ được diễn ra trong 2,5 tiếng và bắt đầu đón khách từ 14h45.

Ảnh: SiLart Studio.

Người tham gia sẽ lần lượt trải qua các hoạt động gồm học 4 bước căn bản để vẽ màu nước, học cách tạo sắc độ, blending và kỹ thuật dùng cọ, tự tay làm bưu thiếp với sự hướng dẫn trực tiếp từ họa sĩ.

Ngoài ra, bạn còn được tặng túi vải kèm voucher, thưởng thức trà chiều và bánh. Tại không gian xưởng vẽ này, mọi người cùng nhau chia sẻ, tìm hiểu, kết nối như những họa sĩ thực thụ.





Làm thiệp tại xưởng in risograph

Khô Mực Studio Địa chỉ: Phạm Ngọc Thạch, quận 3 Mức giá: 500.000 đồng/người Thời gian: 14h - Thứ bảy (5/3)

Ảnh: Kho Muc Studio.

Khô Mực Studio là một trong những đơn vị tiên phong đưa kỹ thuật in risograph về Việt Nam.

Risograph là kỹ thuật in máy đặc biệt đến từ Nhật, có sự kết hợp độc đáo giữa in kéo trên bản lưới (in từng lớp màu) và in photocopy (sao chép nhiều bản in cùng lúc).

Anh Đặng Thành Long, đồng sáng lập của đơn vị này, cho biết Khô Mực là cách chơi chữ “mực đã khô hay chưa?”.

Các buổi workshop tại đây là nơi mỗi người thỏa sức sáng tác và cầm trên tay sản phẩm của chính mình.

Ảnh: Kho Muc Studio.

Buổi workshop mừng ngày 8/3 sắp tới là dịp để bạn làm ra chiếc thiệp xinh xắn và độc đáo dành tặng cho những người phụ nữ đáng quý trong đời.

Cụ thể, trên khổ giấy A3, người tham gia tùy ý thiết kế 2-4 mẫu thiệp khác nhau bằng cách vẽ chì, vẽ màu, cắt dán thủ công. Thành phẩm mang về sẽ là 20 chiếc thiệp do chính bạn tự tay cắt, gấp.

Hoạt động được kéo dài trong 3 tiếng với số lượng giới hạn chỉ 10 người. Nếu đăng ký theo nhóm, chi phí sẽ rẻ hơn.





Tự làm khay trang sức

Tiệm Nửa Thước Địa chỉ: Đường 3 tháng 2, quận 10 Mức giá: 450.000 đồng/người Thời gian: 14h - Thứ bảy (5/3)

Ảnh: Tiệm Nửa Thước.



Tiệm được sáng lập bởi những người yêu mến công việc sáng tạo. Họ tự học hỏi, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ Digital Fabrication (CAD to CNC/ Laser/ 3D Printing) trên nhiều chất liệu khác nhau để thổi làn gió mới vào những vật dụng đời sống.

Cuối tuần này, buổi workshop "Jesmonite DIY tự làm khay trang sức" hứa hẹn giúp bạn có món quà ưng ý mừng lễ 8/3.

Jesmonite là chất liệu được các nghệ nhân trên thế giới yêu thích. Chất liệu này thay thế cho xi măng, resin, đặc biệt thân thiện với môi trường, không độc hại. Jesmonite dễ thao tác, đông nhanh và lên màu rực rỡ.

Ảnh: Tiệm Nửa Thước.

Chỉ với 2 tiếng tham gia, bạn sẽ được tự tay trải nghiệm và hoàn thiện khay trang sức thể hiện phong cách và tính nghệ thuật cá nhân.

Hoạt động có hướng dẫn viên trực tiếp. Các chất liệu, công cụ, dụng cụ và màu đều có sẵn. Người tham gia cũng được cung cấp thức uống để nhâm nhi.

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trong trạng thái bình thường mới, số lượng tham gia tối đa chỉ 15 thành viên.