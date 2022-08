Tự kiểm tra xe máy tại nhà trước khi đi nghỉ lễ 2/9

Để đảm bảo di chuyển an toàn trước chuyến về quê dịp lễ 2/9, người sử dụng xe máy hoàn toàn có thể tự kiểm tra xe máy trước khi xuất phát.

Với hành trình về quê hay du lịch dịp lễ 2/9 với quãng đường không quá xe, nhiều người đã lựa chọn phương tiện xe máy. Để tránh những rủi ro gặp phải khi di chuyển bằng xe máy, người sử dụng hoàn toàn có thể tự kiểm tra xe tại nhà.

Dưới đây là những công đoạn kiểm tra xe cơ bản mà người sử dụng phương tiện cần lưu ý.

Kiểm tra tình trạng bánh xe

Cần kiểm tra tình trạng của lốp xem có bị rạn nứt hay bị phồng không, áp suất hơi có bị thiếu hay thừa không vì sẽ dẫn đến nguy hiểm khi đi xa. Bên cạnh đó cũng cần kiểm tra xem vành xe có bị biến dạng hay nứt, cong vênh hay không.

Lốp xe đảm bảo sẽ giúp cho chuyến đi an toàn. Ảnh: Hưng Bùi.

Nếu phát hiện các bất thường có thể thay xăm hoặc lốp mới để hành trình di chuyển an toàn hơn.

Kiểm tra dầu máy

Kiểm tra dầu máy bao gồm kiểm tra mức dầu và kiểm tra tính chất dầu. Người dùng sẽ dùng kìm để tháo que thăm dầu, sau đó kiểm tra mức dầu xem có bị thiếu hay thừa không, tiếp đến kiểm tra màu sắc và độ đặc của dầu.

Nếu bị thiếu hoặc thừa dầu thì có thể bổ sung hoặc xả bớt (qua ốc xả dầu ở đáy các te). Nếu dầu quá bẩn (có màu đen) hoặc quá loãng sẽ không đảm bảo bôi trơn và dễ gây hư hỏng giữa đường. Lúc này cần thay dầu mới để đảm bảo an toàn.

Kiểm tra mức dầu và tính chất dầu bằng que thăm và vải sạch. Ảnh: Hưng Bùi.

Kiểm tra nước làm mát

Trên các xe đời mới có trang bị làm mát cưỡng bức bằng dung dịch thì người dùng cần kiểm tra xem nước làm mát có bị hao hụt hay không, kiểm tra két nước có bị rò rỉ hay bị thủng không. Nếu có các dấu hiệu trên cần đem xe đến tiệm bảo dưỡng để xử lý.

Kiểm tra phanh

Đối với bánh xe trang bị phanh guốc (tang trống) thì cần kiểm tra xem hành trình bàn đạp phanh đã hợp lý hay chưa, nếu bị thiếu hoặc thừa thì có thể điều chỉnh ở ốc cần phanh cho phù hợp. Nếu điều chỉnh mà vẫn chưa đảm bảo thì cần thay má phanh mới.

Kiểm tra và điều chỉnh phanh trước mỗi chuyến đi. Ảnh: Hưng Bùi.

Đối với bánh xe trang bị phanh đĩa thì kiểm tra mức dầu phanh ở bình chứa, kiểm tra độ dày má phanh, kiểm tra rò rỉ đường ống dầu phanh… Nếu có dấu hiệu bất thường cần đưa xe đến trung tâm sửa chữa để xử lý.

Kiểm tra nhông xích

Nhông xích là một bộ phận rất quan trọng ảnh hưởng đến chuyến đi xa. Nếu xích bị trùng sẽ gây ra tiếng kêu, xe đi có cảm giác không trơn tru thậm chí gây tuột xích. Nếu đĩa xích hoặc nhông bị mòn quá mức sẽ làm giảm khả năng kéo của xe, khiến xe bị ỳ và tốn xăng.

Cách kiểm tra độ trùng xích là tháo nắp che hộp xích để quan sát. Nếu xích ở giữa của nắp thì là vừa đủ, nếu thấp hơn mức giữa là bị trùng và nếu cao hơn là xích bị căng.

Xích bị trùng cần tăng chỉnh lại.

Cách kiểm tra đĩa xích và nhông là tháo nắp dưới của hộp xích để quan sát các răng của đĩa. Nếu đầu răng nhọn thì cần thay thế nhông xích trước khi di chuyển.

Trên các xe tay ga thì không dùng nhông xích mà dùng dây cu-roa để truyền động. Cách kiểm tra là phát hiện tiếng kêu bất thường ở phía hộp láp và kiểm tra xem xe có bị rung giật mỗi khi lên ga hay không.

Kiểm tra hệ thống điện

Các hạng mục cần kiểm tra của phần hệ thống điện bao gồm đèn pha, đèn xi-nhan, đèn sương mù, đèn phanh, còi, công tắc đề…. Nếu bóng đèn không sáng hoặc còi không kêu thì cần thay mới để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Nếu phải di chuyển vào ban đêm, cần đảm bảo hệ thống chiếu sáng làm việc tốt.



Chuẩn bị đồ dự phòng

Ngoài hành lý cho mỗi chuyến đi xa, người dùng xe máy có thể trang bị thêm những dụng cụ để phòng khi xe gặp sự cố nhỏ trên đường có thể tự xử lý được.

Các dụng cụ khuyến cáo bao gồm: tua vít (loại 2 đầu), khẩu tháo bugi ( thường là cỡ 16), kìm, bugi dự phòng (mới), bóng đèn, bơm cỡ nhỏ, dây kéo (để cứu hộ), mỏ lết.

Việc chuẩn bị cho mỗi chuyến đi là cần thiết và bắt buộc để đảm bảo an toàn cho suốt hành trình. Nhiều người chủ quan nên đã gặp những sự cố giữa đường hoặc thậm chí những sự cố về hệ thống phanh còn gây nguy hiểm đến tính mạng cho người ngồi trên xe. Do đó, hãy dành thời gian kiểm tra chiếc xe thật cẩn thận trước mỗi chuyến đi xa để việc lái xe trở nên an toàn và nhẹ nhàng hơn.