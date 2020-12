Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất 10 năm qua

2014 - Robin Williams: Ngôi sao từng lồng tiếng cho nhân vật Aladin qua đời ở tuổi 63 do tự tử. Trước đó, ông từng nhiều năm vật lộn với chứng trầm cảm nặng và mất trí nhớ. Tại Hollywood, ông được xem là tài tử huyền thoại, xuất hiện trong nhiều bộ phim bom tấn như Good Morning, Vietnam, Night at the Museum, Happy Feet...