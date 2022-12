Từ khóa được người dùng Internet Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất năm 2022

2. Nước nào ghi nhận hơn 900 trường hợp tử vong vì sét đánh trong năm 2022? Trung Quốc

Ấn Độ

Mỹ

Brazil Ngày 8/12, The Dawn đưa tin tính từ đầu năm 2022 đến nay, 907 người thiệt mạng do sét đánh tại Ấn Độ. Những người tử vong do nắng nóng và sét đánh gia tăng không ngừng và đạt mức kỷ lục trong 3 năm trở lại đây. Các nhà khoa học Ấn Độ cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra vấn đề này. Ảnh: Ujwal Puri.