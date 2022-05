Từ Hy Viên đau lòng vì chồng cũ nói xấu

Uông Tiểu Phi tiết lộ vợ cũ Từ Hy Viên có vấn đề về sức khỏe tâm thần, thường sử dụng thuốc cấm. Nữ diễn viên phủ nhận.

Ngày 30/5, Sina đưa tin Uông Tiểu Phi tố cáo vợ cũ Từ Hy Viên sử dụng thuốc cấm, khiến mẹ của nữ diễn viên phải lên tiếng đính chính. Từ Hy Viên đau lòng, mất ngủ vì chồng cũ nói sai sự thật về cô.

Trước đó, Uông Tiểu Phi phủ nhận ngoại tình cùng người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Doanh nhân họ Uông còn nói vợ cũ mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô không đi chữa bệnh mà sử dụng đơn thuốc kê toa của người khác để điều trị, đây là loại thuốc bị cấm sử dụng.

Bà Hoàng Xuân Mai, mẹ Từ Hy Viên cho biết sau khi đọc những lời tố cáo của chồng cũ, Từ Hy Viên buồn, cảm thấy tức giận.

Bà Hoàng Xuân Mai chia sẻ: "Trước đây tôi đã nhiều lần bảo vệ cậu, nhưng lần này cậu đã đi quá giới hạn. Hãy giữ miệng giữ đức, đừng làm tổn thương Hy Viên và các cháu".

Mẹ nữ diễn viên giải thích sau khi sinh non con thứ ba, bệnh động kinh của Từ Hy Viên trở nặng khiến cô phải sử dụng thuốc trong thời gian dài. Do stress, Hy Viên uống thêm thuốc giãn cơ do bác sĩ kê, không phải chất cấm.

Ngoài ra, số tiền 35.000 USD Uông Tiểu Phi giao mỗi tháng không phải để Từ Hy Viên sử dụng mà là chi phí nuôi dưỡng hai con.

Bà Hoàng Xuân Mai từng ủng hộ Từ Hy Viên quay lại với Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, hiện tại bà chỉ trích doanh nhân Bắc Kinh.

Người đại diện của Từ Hy Viên chia sẻ nữ diễn viên không làm gì trái pháp luật. Do bệnh trở nặng, nữ diễn viên không thể hoạt động nghệ thuật, chuyên tâm ở nhà chăm sóc hai con. Dù thu nhập thấp, hai người vẫn cùng chi trả chi phí nuôi con. Số tiền 35.000 USD là Uông Tiểu Phi tự nguyện chu cấp cho gia đình. "Từ Hy Viên chưa từng ép buộc anh ấy làm gì cho cô", người đại diện của Đại S nói.

Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc. Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên ly hôn vào tháng 11/2021. Họ trục trặc và thảo luận về việc chia tay vào tháng 2. Uông Tiểu Phi chia sẻ từng cố cứu vãn hôn nhân bằng việc đề nghị đưa mẹ con Từ Hy Viên sang Bắc Kinh sống để thay đổi môi trường, nhưng nữ diễn viên cự tuyệt.

Uông Tiểu Phi hiện được cho là bí mật hẹn hò người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh. Họ bị phát hiện qua lại từ tháng 11/2021. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp sử dụng đồ đôi, đi chơi cùng một địa điểm. Nữ diễn viên họ Trương còn gặp mẹ Uông Tiểu Phi. Tuy nhiên, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh luôn phủ nhận quan hệ tình ái.

Từ Hy Viên cũng đã tái hôn với DJ Koo người Hàn Quốc từ tháng 3.