Tử hình người buôn bán 6 bánh heroin

Chiều 24/5, tại Trung tâm GDTX huyện Cao Lộc, TAND tỉnh Lạng Sơn, đã xét xử lưu động vụ án hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Lưu Thế Văn, sinh năm 1977, thường trú tại thôn Lũng Cùng, xã Hoàng Việt (nay là Khu 6, thị trấn Na Sầm) huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo cáo trạng, vào hồi 9h ngày 6/10/2014, Lưu Thế Văn và Triệu Văn Khí cùng nhau đem 6 bánh ma túy heroin đi bán cho Lộc Viết Minh tại khu vực Thác nước Nà Cà trên đường vào thôn Khau Khú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 8/10/2014, Văn và Khí cùng nhau đi nhận tiền bán ma túy về, thì Khí bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện trong cốp môtô có 1,45 tỷ đồng nên tạm giữ để điều tra, còn Văn đi xe khác nên trốn thoát.

Bị cáo Triệu Thế Văn tại phiên xét xử lưu động.

Cụ thể, ngày 6/10/2014, Khí và Văn có 6 bánh ma túy heroin bán cho Lộc Viết Minh. Tới khoảng 15h ngày 8/10/2014, Minh gọi điện thông báo đã bán được ma túy, nên bảo Văn và Khí đến nhà con dâu mình ở sau Trung tâm y tế xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, để nhận số tiền 1,45 tỷ đồng .

Trên đường về, tới ngã ba Pác Luống thuộc xã Tân Mỹ (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), Khí bị tổ Cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Lãng dừng xe để kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có tiền, nên đã yêu cầu Khí đưa phương tiện về trụ sở Công an huyện Văn Lãng để giải quyết, đồng thời tạm giữ môtô và 1,45 tỷ đồng để xác minh làm rõ. Còn Văn điều khiển môtô khác trốn thoát.

Ngày 25/10/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Khí và Lưu Thế Văn để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Còn đối với Lộc Viết Minh (đã chết vì mắc bệnh hiểm nghèo), nên không khởi tố điều tra.

Lưu Thế Văn lẩn trốn nên ngày 9/11/2015, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định truy nã. Ngày 25/6/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Lưu Thế Văn.

Còn đối với Triệu Văn Khí, tại Bản án số 69/2016/HSST, ngày 14/9/2016 của TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên xử phạt Triệu Văn Khí tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và truy thu số tiền 1,45 tỷ đồng sung quỹ Nhà nước.

Sau thời gian lẩn trốn, ngày 9/12/2022, Lưu Thế Văn bị bắt, nên ngày 15/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can Lưu Thế Văn để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, bị can Lưu Thế Văn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Thế Văn mức án tử hình, theo Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Qua phiên xét xử, các thầy, cô giáo và các em học sinh của Trung tâm GDTX huyện Cao Lộc đều coi đó là bài học đắt giá trong cuộc sống, mọi hành vi phạm tội đều phải bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.