Tử hình kẻ bắn thiếu tá công an

Ngày 24/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Sùng A Chía (40 tuổi) tử hình về tội Giết người.

Đồng phạm của Chía gồm Sùng A Tông (30 tuổi), Thào A Minh (21 tuổi) và Phàng A Páo (27 tuổi, đều trú huyện Mường Lát) lĩnh án chung thân về cùng tội danh.

Theo cáo trạng, tối 6/2, tổ công tác Công an huyện Mường Lát gồm 5 cán bộ, chiến sĩ đi tuần tra vũ trang trên quốc lộ 16. Khi đến khu vực bản Mau, xã Mường Lý, tổ công tác phát hiện Sùng A Chía và Sùng A Tông cầm theo súng đứng trên đường.

Nghi vấn họ có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy, tổ công tác yêu cầu dừng lại.

Bị kiểm tra, Sùng A Chía cầm súng bắn thẳng vào ngực ông Vi Văn Luân (40 tuổi, khi đó đang mang quân hàm thiếu tá), Công an xã Pù Nhi.

Sau đó, Sùng A Tông cầm súng bắn về phía các cán bộ, chiến sĩ. Hai bị cáo Phàng A Páo và Thào A Minh ở phía trên núi nổ súng bắn để yểm trợ cho đồng bọn tẩu thoát.

Thiếu tá Luân sau đó được đồng đội chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi. Những kẻ gây án lần lượt bị cảnh sát bắt giữ và khởi tố về tội Giết người.

Trước đó, ngày 8/2, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc thăng cấp bậc hàm lên trung tá cho thiếu tá Vi Văn Luân, Công an xã Pù Nhi.