Tử hình 6 người trong đường dây ma túy của bà trùm Oanh Hà

Một số bị cáo tái phạm nguy hiểm, khai báo quanh co, giao dịch số lượng lớn ma túy nên nhận hình phạt nghiêm khắc nhất.

Chiều 29/1, TAND TP.HCM tuyên phạt 6 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy của Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, chị gái trùm giang hồ Dung Hà) án tử hình.

Nhóm này gồm Trần Văn Cường, Vũ Quang Trung, Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình, Phạm Duy Minh, Phạm Thị Bình.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, là nguyên nhân khiến tệ nạn ma túy trong xã hội gia tăng. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, một số người có nhân thân xấu nhưng vẫn tái phạm nguy hiểm. Hình phạt nghiêm khắc được tòa sơ thẩm đưa ra do nhiều bị cáo khai báo quanh co, khối lượng ma túy mua bán rất lớn...

Cùng hầu tòa về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Trần Thị Lệ Chi, Đồng Dương Nam nhận mức án chung thân.

6 đồng phạm của bà trùm Oanh Hà lĩnh án tử hình. Ảnh: Anh Tú.

Theo cáo buộc, năm 2016-2017, Vũ Hoàng Oanh thuê Chi, Bình giúp việc cho gia đình Oanh ở phường 14, quận 10. Trong thời gian đó, Oanh chỉ đạo Chi, Trần Văn Cường giao dịch ma túy.

Đầu tháng 4/2018, Oanh thuê 2 căn nhà cho gia đình Cường và Trung ở. Trùm đường dây còn thuê ôtô 4 chỗ, giao Trung vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM. Khoảng 5 ngày một lần, Oanh lại chỉ đạo đồng phạm đi nhận 4-8 kg ma túy đá.

Hàng cấm được lấy từ kho của Oanh ở gần sòng bài bên Campuchia, hoặc nhận từ một người ở biên giới. Trung và Cường sau đó giao ma túy cho khách và cất giấu tại nhà.

Các bị cáo bị áp giải sau phiên tòa. Ảnh: Anh Tú.

Ngày 24/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cơ quan chức năng kiểm tra hành chính nhà ở của Nguyễn Thị Huệ tại phường Thạnh Lộc, quận 12, qua đó thu giữ 9,8 kg heroin, 6 kg ma túy tổng hợp, hơn 1.700 viên thuốc lắc.

Cùng ngày, công an kiểm tra nơi ở của Trần Văn Cường thì 13 kg ma túy tổng hợp, 3,5 kg heroine. Khám xét nhà của Trần Văn Thình, nhà chức trách thu giữ 1 bánh heroin, 4,3 kg ma túy tổng hợp, gần 1 kg thuốc lắc... Tổng cộng những người này đã mua bán trái phép gần 100 kg ma túy.

Đối với Vũ Hoàng Oanh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố bị can và tạm hoãn xuất cảnh đối với Oanh. Tuy nhiên, bị can bỏ trốn nên cơ quan chức năng ra đã quyết định truy nã.