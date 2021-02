Tú Hảo: 'Tôi nói không với scandal'

So với hình ảnh của hai, ba năm về trước, Tú Hảo được nhận xét đầy đặn hơn. Quán quân The Face 2017 cho hay cô tăng ký do thay đổi chế độ ăn. Ngày trước, cơ thể cô gầy nhưng yếu vì ăn, tập không đúng cách. Vì vậy, người đẹp tăng khẩu phần ăn để có sức khỏe.