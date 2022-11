Từ Hà Nội vào Thanh Hóa trộm hàng loạt logo, camera ôtô

Bắt nhóm bảo kê và hủy hoại tài sản các quán cà phê

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm do Trần Hữu Lành (SN 1995) cầm đầu để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.