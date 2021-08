Từ gã thất nghiệp phụ lòng cha mẹ tới nam chính gốc Á của MCU

Lưu Tư Mộ nhập cư từ Trung Quốc vào Canada từ năm 5 tuổi. 27 năm qua, anh nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua áp đặt từ cha mẹ và làm nên danh tiếng của riêng mình.

Ngày 25/8, tờ People đăng tải bài phỏng vấn Lưu Tư Mộ - ngôi sao của bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nam diễn viên gốc Trung Quốc đã điểm lại những biến cố lớn trong đời, cũng như cách các sự kiện ấy định hình nên mình ngày hôm nay.

Nói về vai diễn Shang-Chi, Lưu Tư Mộ nói: “Khi tôi nói Shang-Chi biến giấc mơ của mình thành sự thật, đó đã là cách diễn đạt giảm nhẹ. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã thích các bộ phim về siêu anh hùng Marvel, từ cái thời MCU còn chưa thành hình. Tôi muốn xem mọi bộ phim về các siêu anh hùng và chỉ cần có vậy”.

Những năm tháng đầu đời khó khăn

Mở đầu bài phòng vấn, Lưu Tư Mộ chia sẻ về thời thơ ấu sống tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Vì cha mẹ đều đi du học, anh phải dọn đến sống cùng bà. Trong 5 năm tiếp theo, chuyện ăn ở, học hành của cậu bé Lưu Tư Mộ đều do một tay bà lo liệu.

“Cha mẹ tôi có cơ hội đi du học tại Queen’s College ở Kingston, Ontario (Canada). Họ đã bàn bạc và đi đến thống nhất tạm để tôi lại cho ông bà chăm sóc. Cuộc sống sinh viên nơi xứ người quá bận rộn và khó khăn nên cha mẹ chưa thể đèo bòng cả tôi được.

Hình ảnh Lưu Tư Mộ và cha mẹ khi trở về Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Simuliu.

Vậy là tôi lớn lên trong sự bao bọc của ông bà ở quê nhà Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Tôi thực sự yêu và nhớ những tháng ngày ấy. Trong mắt tôi, ông bà là những người bảo vệ tuyệt vời. Có họ ở bên, tôi không còn quá bận tâm đến việc mình còn cái này cái kia thiệt thòi so với chúng bạn”, Lưu Tư Mộ hồi tưởng.

Sau 5 năm đầu đời sống cách cha mẹ hơn 9.600 km, cuối cùng Lưu Tư Mộ cũng chuyển sang Canada. Tuy nhiên, những năm tháng mới đặt chân đến nơi đất khách quê người đặt chú bé Lưu Tư Mộ trước một thử thách khó khăn.

“Việc làm quen với cuộc sống mới trở nên nhọc nhằn vì rất nhiều lý do, cái dễ nhất trong đó là rào cản ngôn ngữ. Ban đầu, tôi học tiếng Anh rất chật vật. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, mình chỉ trợn tròn mắt nhìn mọi người vì chẳng hiểu họ nói cái gì”.

Vượt qua sự áp đặt của cha mẹ

9 năm trước, cuộc đời chàng kế toán Lưu Tư Mộ đứng trước ngã rẽ lớn khi anh bị công ty kiểm toán Deloitte sa thải. “Tôi thất vọng tràn trề, cảm thấy như cuộc đời mình từ đây bế mạc. Suốt một thời gian, tôi sống vật vờ như đã ở đáy xã hội”, Lưu Tư Mộ chia sẻ.

Việc bị sa thải không chỉ tác động to lớn tới cuộc đời Lưu Tư Mộ, nó còn là sự đả kích lớn với cha mẹ anh. Hai kỹ sư hàng không tha thiết mong cậu con độc đinh chuyên tâm học hành, nối dài mạch trí thức của gia đình bằng cách trở thành bác sĩ hoặc luật sư.

Lưu Tư Mộ và đạo diễn Destin Daniel Cretton trong sự kiện ra mắt phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: Getty Images.

“Cha mẹ tôi là những trí thức, nên trong mắt họ, đó là con đường duy nhất để lập thân. Nhưng con trai họ lại là kiểu thanh niên khoái thể thao và ham tán tỉnh phụ nữ. Đó từng là những điều duy nhất tôi ham mê. Tôi muốn trở thành tiền vệ của đội bóng trường trung học. Mục tiêu ấy từng khiến không khí gia đình tôi căng như dây đàn”, Lưu Tư Mộ hồi tưởng.

Sóng gió thực sự ập đến khi Lưu Tư Mộ thông báo với bố mẹ anh muốn theo đuổi nghiệp diễn. Nam diễn viên kể: “Ban đầu, họ có vẻ thông cảm. Tôi nghĩ chủ yếu bởi họ nghĩ tôi đang trong giai đoạn tâm lý bất ổn vì mất việc.

Nhưng rồi sự bình thản biến thành nỗi kinh hoàng khi bố mẹ nhận ra tôi nghiêm túc với lựa chọn này. Chúng tôi đã tranh cãi không biết bao nhiêu bận. Nhị vị phụ huynh cảm thấy như cậu con trai duy nhất của họ đã ném đời mình vào sọt rác”.

Những thành công đầu tiên

Thông qua quảng cáo trên Craigslist, Lưu Tư Mộ có vai diễn đầu tiên trong bộ phim khoa học viễn tưởng Pacific Rim (2013) của đạo diễn Guillermo del Toro. Những năm tiếp theo, anh có thêm nhiều vai diễn nhỏ trước khi chạm tới nấc thang đầu tiên trong sự nghiệp.

Năm 2016, Lưu Tư Mộ có vai chính đầu tay trong series phim hài Canada Kim’s Convenience. Bộ phim xoay quanh những câu chuyện dở khóc dở cười của một gia đình nhập cư gốc Hàn kinh doanh tạp hóa.

Khi đã có một tầm ảnh hưởng nhất định, Lưu Tư Mộ bắt đầu bày tỏ quan điểm về những vấn đề xã hội anh quan tâm. “Tôi thấy có rất nhiều chàng trai cô gái lớn lên giống mình. Họ cảm thấy bản thân bất lực, vô hình hoặc lạc lõng trong cuộc đời này”, Lưu Tư Mộ nói.

Hồi đầu năm, Lưu Tư Mộ đã viết một bài xã luận cho Variety, nêu lên thực trạng tấn công kỳ thị nhắm vào cộng đồng người gốc Á. Chính Lưu Tư Mộ và gia đình từng là nạn nhân của tội ác này. Cha mẹ anh bị cười cợt vì giọng nói vùng miền trong khi con trai họ bị những kẻ lạ mặt đe dọa “biến về Trung Quốc đi”.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nhận nhiều lời khen của giới phê bình điện ảnh. Ảnh: Marvel Studios.

Không lâu trước đây, khi Chủ tịch Walt Disney Bob Chapek nói với một nhà đầu tư rằng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sẽ là “thử nghiệm thú vị”, Lưu Tư Mộ đã phản ứng một cách gay gắt trên trang cá nhân. Anh viết trên Twitter: “Chúng tôi không phải một thử nghiệm. Chúng tôi là những kẻ mang danh kém cỏi, bị coi thường, nhưng chúng tôi sẽ làm nên lịch sử”.

Đại diện Disney sau đó đã đính chính, nhấn mạnh phát ngôn của Chapek hướng đến kế hoạch phát hành độc quyền Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tại rạp trong 45 ngày trước khi đưa phim lên dịch vụ trực tuyến Disney+.

Về phần Lưu Tư Mộ, phát ngôn của anh thu hút nhiều quan điểm đồng tình lẫn phản đối trên mạng. Chủ tịch Marvel Kevin Feige đã lên tiếng “giải oan” cho Lưu Tư Mộ trong một bài phỏng vấn không lâu sau đó.

Ông nói với The Hollywood Reporter: “Lưu không phải kiểu người kiêng nể ai. Phát ngôn vừa qua của cậu ấy đã cho thấy điều này. Tôi nghĩ mọi người đều đang hiểu lầm nhau. Và đó không phải lỗi của ai cả”.

Trong buổi công chiếu toàn cầu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tổ chức tại Los Angeles tuần qua, khi được hỏi về bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội, Lưu Tư Mộ đáp: “Tôi muốn thế giới biết rằng mình phấn khích thế nào khi đưa bộ phim Shang-Chi đến với họ. Tôi đã thực sự bốc hỏa”.

Thảm đỏ sự kiện công chiếu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings cũng có sự góp mặt của cha mẹ Lưu Tư Mộ. Nam diễn viên đã mời hai đấng sinh thành tới chung vui trong sự kiện đáng nhớ.

“Khi chúng tôi rẽ vào Hollywood Boulevard và nhìn thấy hàng người hâm mộ, cổng chào hoành tráng, báo chí và những gương mặt nổi tiếng… ba người nhìn nhau. Rõ ràng đây là khoảnh khắc mà không ai trong gia đình chúng tôi hay tổ tiên hàng triệu năm trước có thể tưởng tượng ra. Bố mẹ tôi rất tự hào”, Lưu Tư Mộ kể lại.

Thành công của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings đã giúp hai thế hệ trong gia đình Lưu Tư Mộ thấu hiểu lẫn nhau. “Giờ cha mẹ là bạn thân nhất của tôi. Tôi háo hức đón nhận và vượt qua những thử thách tiếp theo cùng họ”, nam diễn kết luận.

Tại Bắc Mỹ, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings chính thức phát hành độc quyền tại rạp từ ngày 3/9.