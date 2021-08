Từ fan nữ trở thành vợ của nam diễn viên

Xuất hiện trong chương trình của đài SBS, Lee Ji Hoon và vợ lần đầu kể quá trình phát triển mối quan hệ từ fan trở thành vợ ca sĩ, diễn viên.

Theo truyền thông xứ Hàn, sau khi thông báo kết hôn vào tháng 5, nam diễn viên Em là định mệnh đời anh tổ chức buổi lễ để kỷ niệm ngày trọng đại với vợ Miura Ayane vào tháng 10. Hiện, cả hai đã đăng ký kết hôn và sống chung một nhà.

Cuộc hôn nhân của sao nam sinh năm 1979 nhận được sự chú ý khi vợ kém 14 tuổi bất ngờ tiết lộ từng là fan của tài tử họ Lee ngay trên sóng truyền hình.

Chia sẻ trong Same Bed, Different Dreams, cô cho biết việc thường xuyên ngồi xem phim Hàn Quốc với mẹ khiến cô bị thu hút bởi chồng hiện tại, đặc biệt từ sau bộ phim Hello, Miss (2008). Đây cũng là lý do cô bắt đầu học tiếng để tới Hàn Quốc làm việc.



Lee Ji Hoon kết hôn với người phụ nữ là fan của anh. Ảnh: Naver.

Thời đại học, khi biết Lee Ji Hoon đang hoạt động với tư cách là diễn viên nhạc kịch, Ayane thường xuyên đến xem các buổi biểu diễn của anh. Trùng hợp, một trong người quen của Ayane cũng biết Ji Hoon và đã giới thiệu họ với nhau sau một buổi nhạc kịch. Ở một lần khác, họ có cơ hội gặp lại và trao đổi số điện thoại khi cùng tham gia một bữa tiệc với bạn bè.

Theo Ayane, vì mến mộ nam diễn viên, cô muốn gặp riêng để cảm ơn anh đã thay đổi cuộc đời mình. Bởi vậy, vợ Ji Hoon đã nhiều lần chủ động hẹn gặp nhưng đều thất bại.

Lần đầu, Ayane mời Lee Ji Hoon đi ăn cơm nhưng anh làm mất điện thoại nên không nhận được tin nhắn. Lần thứ hai, Ji Hoon đã từ chối với lý do ốm. Lần thứ ba, nam diễn viên đã đồng ý gặp mặt nhưng buổi hẹn bất ngờ bị hủy bỏ do một ca Covid-19 được xác nhận ở khu vực lân cận. Cuối cùng, sau 4 lần cô gái Nhật ngỏ lời mời, họ đã gặp được nhau.

Về phía tài tử, ban đầu anh thừa nhận có chút lo sợ khi Ayane liên tục nhắn tin hẹn gặp riêng, bởi anh không biết rõ mục đích của cô là gì. Nhưng do bản tính cố chấp của Ayane, anh đã quyết định cho cô cơ hội.

Cuối cùng chính anh là người bị chinh phục bởi vẻ đáng yêu của cô gái ngay trong lần gặp đầu. Sau một năm tìm hiểu và yêu nhau, hai người quyết định về chung một nhà vào giữa năm nay.

Ayane đã thành công khi chinh phục được trái tim Ji Hoon sau 4 lần dũng cảm ngỏ lời. Ảnh: Naver.

Sau khi đăng ký kết hôn, cô sống chung với đại gia đình 18 người của chồng trong một tòa nhà tại Hwagok, Gangseo, Seoul (Hàn Quốc). Ngôi nhà này gồm 5 tầng và tầng 5 chính là nơi sống của đôi vợ chồng mới cưới. Các tầng còn lại là căn hộ của bố mẹ, gia đình anh trai và chị gái của tài tử.

Cũng trong Same Bed, Different Dreams, Lee Ji Hoon chia sẻ dù có phòng riêng, gia đình anh vẫn thường xuyên tụ họp, cùng ăn uống và xem phim. Ban đầu, Ayane còn nhiều bỡ ngỡ nhưng sau đó đã hòa nhập được với mọi người trong nhà.

Lee Ji Hoon sinh năm 1979. Anh ra mắt với vai trò ca sĩ và trở nên nổi tiếng sau loạt hit Just One Moment, I swear, Without You, One Last Memory, Wisdom Tooth, Doll... Bên cạnh âm nhạc, anh còn được biết đến là ngôi sao nhạc kịch và diễn viên có tiếng tại Hàn. Trong khi đó, vợ Lee Ji Hoon là người Nhật Bản. Cô sinh năm 1993 và hiện là phiên dịch viên tại Hàn Quốc.