Từ Ellen Page tới Elliot Page - hành trình được cả Hollywood ủng hộ

Trước khi tuyên bố là người chuyển giới và đổi sang tên mới Elliot Page, ngôi sao 33 tuổi được ghi nhận là ngôi sao thực lực với khả năng diễn xuất đa dạng.

Minh tinh thực lực, ngôi sao đa tài là những gì công chúng nhớ về Ellen Page. Song, từ ngày 1/12, người hâm mộ phải thay đổi cách gọi sau khi ngôi sao tuyên bố mình là người chuyển giới.

"Tôi muốn chia sẻ thông tin mình là người chuyển giới với cái tên mới là Elliot. Tôi biết ơn cuộc đời và trân quý những sự hỗ trợ và tình cảm của mọi người dành cho mình", Page phát biểu.

Từ đây, cái tên Ellen Page đầy nữ tính không còn nữa. Elliot Page sẽ tiếp tục chinh phục Hollywood bằng danh xưng "nam diễn viên". Là một ngôi sao thực lực, dù nhận thức mình ở giới tính nào, Page vẫn "sẽ đảm nhận tốt các vai diễn trong tương lai", như lời khẳng định của Nick Adams - Giám đốc truyền thông GLAAD.

Thực lực của Elliot Page

Năm 10 tuổi, Elliot Page đã xuất hiện trong bộ phim Pit Pony. Đây cũng là cú hích đầu đời giúp Page nhận được giải thưởng Nghệ sĩ trẻ tiềm năng của Young Artist Awards 2002.

Ba năm sau vai diễn đầu đời, anh có bước đột phá với vai diễn Hayley Stark - cô gái tự biến mình thành con mồi của một kẻ bị nghi là ấu dâm trong bộ phim gai góc Hard Candy (2005). Màn thể hiện đón nhận nhiều lời tán thưởng từ khán giả và giới phê bình. USA Today khen ngợi Page "có diễn xuất phức tạp và ám ảnh bậc nhất năm".

Bước sang tuổi 19, Elliot Page xuất hiện trong bom tấn X-Men: The Last Stand (2006). Vai diễn dị nhân Kitty Pryde đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp của Page, dù rằng đây không phải là bộ phim xuất sắc trong chuỗi thương hiệu bom tấn.

Nửa sau thập niên 2000, Elliot Page liên tục có những vai diễn gây chú ý, đặc biệt là trong Juno.

"Sớm nở tối tàn" luôn là nỗi lo của người hâm mộ dành cho những tài năng trẻ ở Hollywood. Song, điều đó không xảy ra với Elliot Page. Năm 2007, Juno là minh chứng cho điều đó.

Sau khi công chiếu, Juno gây tiếng vang lớn với điểm nhấn là diễn xuất của Page. Cây bút A.O. Scott của The New York Times gọi nam diễn viên là "tài năng đáng kinh ngạc". Nhà phê bình quá cố Roger Ebert cũng tán dương Page rằng: "Năm nay, liệu có ai diễn tốt hơn Ellen Page trong Juno không? Tôi nghĩ là không?".

Vai diễn cô gái tuổi teen bỗng nhiên bụng mang dạ chửa đem về cho Page cơn mưa đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar, BAFTA, Quả cầu vàng và SAG. Quả là có một chút đáng tiếc khi Page năm ấy ba lần chịu thua Marion Cotillard với La Vie en Rose.

Như một định mệnh, hai cái tên đáng gờm trong mùa giải thưởng điện ảnh 2007-08 cùng góp mặt ở Inception (2010). Elliot Page cùng Marion Cotillard được đạo diễn Christopher Nolan lựa chọn cho bom tấn giả tưởng ăn khách và khiến khán giả không ngừng tranh luận dù đã ra mắt một thập kỷ.

Elliot Page và Marion Cotillard tại một sự kiện quảng bá bộ phim Inception. Ảnh: Getty.

Elliot Page còn sở hữu cái duyên với dòng phim siêu anh hùng. Anh sau này trở lại X-Men: Days of Future Past (2014) - tác phẩm đỉnh cao của loạt tác phẩm dị nhân do Fox sản xuất - qua vai Kitty Pryde.

Song, Page đồng thời còn góp mặt ở Super (2010). Đó là bộ phim siêu anh hùng độc lập quái dị, máu me và góp phần nâng cao tên tuổi đạo diễn James Gunn - người sau này gắn bó với loạt Guardians of the Galaxy đình đám của Marvel Studios.

Khi dịch vụ chiếu phim trực tuyến Netflix phát triển, Elliot Page tiếp tục ghi điểm qua Tallulah và một tác phẩm nữa thuộc dòng siêu anh hùng - The Umbrella Academy.

The Umbrella Academy đã trải qua hai mùa, giúp Page tiếp tục khẳng định tài năng diễn xuất. Theo Variety, sau khi tuyên bố là người chuyển giới, nam diễn viên sẽ tiếp tục xuất hiện trong mùa ba của series qua vai Vanya Hargreeves - cô gái có thể tạo nên địa chấn tâm linh thông qua sóng âm. Theo đó, nhân vật có thể hạ gục đối phương chỉ bằng một nốt nhạc violin.

Mối tình định mệnh với Emma Portner

Trước khi nhận mình là người chuyển giới, Elliot Page vẫn nghĩ rằng bản thân là đồng tính nữ. Đây là hai khái niệm khác nhau. Chuyển giới thuộc về vấn đề bản dạng giới, trong khi đồng tính nữ lại thuộc về phạm trù xu hướng tính dục.

Dù trước hay sau khi trở thành người chuyển giới, Page vẫn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp với người bạn đời hiện tại: biên đạo múa Emma Portner.

Ngôi sao 33 tuổi có cuộc sống hạnh phúc bên bạn đời Emma Portner.

"Portner đang xoay người theo điệu nhạc electro-pop của Sylvan Esso. Đôi mắt to màu xanh lục, cơ thể đung đưa quyến rũ trong bộ trang phục thể thao. Giây phút nhìn thấy cô ấy, tôi đã nghĩ chúng tôi thuộc về nhau", Elliot Page có lần chia sẻ với The New York Times.

Elliot Page khẳng định anh và người vợ kém bảy tuổi rất hòa hợp, bởi cả hai đều là người theo đuổi nghệ thuật. Đó là câu chuyện của mùa xuân năm 2017.

Hai người sau đó đã kết hôn và dọn về sống chung tại ngôi nhà theo kiểu trang trại nhìn ra Hollywood Hills hồi 2018.

Sau khi về một nhà, hai ngôi sao hợp tác chung trong công việc. Những ngày rảnh rỗi, họ dành thời gian đi dạo, cùng chơi khúc côn cầu. "Chúng tôi đều là người Canada và yêu thích bộ môn này", Page tiết lộ.

Biên đạo múa Emma Portner lại cho rằng tình yêu của cô với Elliot Page là định mệnh.

"Năm 12 tuổi, tôi đã xem phim của Ellen Page (lúc đó chưa tuyên bố đổi tên). Tôi nhớ người bạn đã nói tôi trông rất giống Ellen. Tôi luôn nghĩ ngày nào đó sẽ gặp gỡ và hẹn hò với cô ấy, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Bây giờ thì sao? Chúng tôi đã ở đây bên nhau rồi", Portner nói.

Người sống vì cộng đồng

Trước khi công khai là người thuộc cộng đồng LGBTQ+, Elliot Page nhiều năm theo đuổi lối sống thuần chay, thiền định và yoga. Anh và tài tử Jared Leto từng được tạp chí Time bình chọn là Người ăn chay gợi cảm nhất thế giới vào năm 2014.

Cũng trong năm đó, Page công khai mình là người đồng tính tại hội nghị Time to Thrive diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Elliot Page là ngôi sao truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+.

"Tôi có mặt ở đây vì tôi là người đồng tính. Tôi khác biệt và mong muốn giúp đỡ người khác có được cuộc sống thoải mái hơn", ngôi sao phát biểu trên sân khấu.

Sau khi tuyên bố thuộc cộng đồng LGBTQ+, Elliot Page luôn dùng tiếng nói của người nổi tiếng để ủng hộ quyền của cộng đồng. Việc come out (thuật ngữ tuyên bố việc công khai xu hướng tính dục) của Page cũng truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

Hiện tại, sau khi công bố là người chuyển giới, Elliot Page nhận không ít lời khen ngợi về việc dám sống thật với bản thân. Trên trang cá nhân, bạn đời Emma Portner cho rằng cô rất tự hào vì Page đã nói lên con người thật của mình.

Trang IMDb ngầm ủng hộ ngôi sao tài năng bằng cách thay đổi toàn bộ thông tin và công nhận Elliot Page là nam diễn viên. Netflix cũng có bài đăng chúc mừng anh trên Twitter: "Thật tự hào về siêu anh hùng của chúng tôi. Elliot, chúng tôi yêu bạn!".