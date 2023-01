Tư duy khác biệt biến người giàu thành siêu giàu

Grant Cardone, triệu phú tự thân và là huấn luyện viên bán hàng nổi tiếng người Mỹ, đã mất 20 thử - sai trước khi kiếm được hàng triệu USD. Hiện tại, ở tuổi 64, ông kiếm được thu nhập từ 18 công ty tự thành lập và 12.000 căn hộ do bản thân sở hữu.

“Nhưng tôi ước mình biết sớm hơn về cách những người siêu giàu nghĩ về tiền bạc”, Cardone nói với CNBC Make It.

Ông chia sẻ về việc xây dựng mối quan hệ với nhiều triệu phú trong suốt sự nghiệp đầu tư, cũng như dành nhiều năm để quan sát thói quen của họ. Dưới đây là những điều Cardone nhận ra rằng người siêu giàu đã làm theo cách khác biệt.

Nói chung, nên đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách rót tiền vào hỗn hợp các loại cổ phiếu, quỹ và các khoản đầu tư khác.

Nhưng khi những người giàu nhất xây dựng giá trị tài sản ròng của bản thân, họ thường dốc toàn lực vào các dự án của riêng mình, sau đó đa dạng hóa khi bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn.

Chẳng hạn, Elon Musk đã đặt cược toàn bộ 22 triệu USD mà ông kiếm được từ việc bán công ty đầu tiên của mình (một danh mục kinh doanh trực tuyến có tên Zip2) cho công việc kinh doanh tiếp theo - một dịch vụ ngân hàng trực tuyến có tên X.com.

Sau khi X.com sáp nhập với PayPal, ông đã kiếm được 180 triệu USD từ việc bán PayPal cho eBay. Điều đó đã mang lại cho Musk tiền mặt để đầu tư vào Tesla, SpaceX và các dự án mạo hiểm khác.

Khi xây dựng tài sản ròng của mình, Cardone không tích lũy nợ qua những khoản mua sắm không cần thiết như quần áo hàng hiệu hay nhà sang trọng.

Ngay cả khi có đủ khả năng thanh toán các hóa đơn, ông cũng không muốn lãng phí tiền để trả lãi. Thay vào đó, ông muốn đặt những gì kiếm được vào việc tạo ra nhiều tiền hơn.

“Đối với tôi, việc cần làm là đưa thu nhập vào công việc kinh doanh của mình”, Cardone nói.

Ông cũng trả tiền mặt cho những ngôi nhà của mình và chưa bao giờ tích lũy tiền lãi trên thẻ tín dụng.

Trong một số trường hợp, nếu đang cố gắng xây dựng một doanh nghiệp, nợ có thể giúp bạn kiếm tiền bằng cách cho phép tiếp cận với các tài sản tạo thu nhập sớm hơn.

Bạn có thể nghĩ rằng việc mua một căn nhà chính là “giấc mơ Mỹ”, nhưng bạn sẽ hiếm khi thấy thứ đầu tiên những người giàu mua là nhà ở.

“Theo tôi, quyền sở hữu nhà không phải lúc nào cũng mang lại lợi tức đầu tư giống như những nơi khác mà bạn rót tiền của mình vào. Tôi sở hữu 3 ngôi nhà, nhưng tôi đã không mua cho đến khi có thể trả bằng tiền mặt”, Cardone chia sẻ.

Theo Cardone, bất động sản thương mại - nơi bạn kiếm được lợi nhuận hàng tháng từ tiền thuê sau khi thanh toán thế chấp, thuế bất động sản và bảo trì - là một cách tuyệt vời để tăng số tiền bạn có.

Mọi người cũng có thể kiếm thu nhập thụ động từ quyền sở hữu những bất động sản này, và việc bán chúng thường dễ dàng hơn so với nơi ở chính. Khi bán một nơi cư trú chính, bạn phải tìm một người mua có thể hình dung họ sẽ sống ở đó. Khi bạn bán một tài sản cho thuê có lợi nhuận, bạn chỉ cần tìm một người mua muốn kiếm lợi nhuận.

Người giàu sẵn sàng chi nhiều hơn trong mỗi lần mua hàng để có được mức giá tốt hơn cho mỗi đơn vị, đồng thời tiết kiệm thời gian dành thay cho việc lặp đi lặp lại các hoạt động vô ích.

Điều này có thể áp dụng cho một doanh nghiệp, khi người giàu có thể ký hợp đồng mua vật tư hoặc thiết bị số lượng lớn. Khi có thể, Cardone cũng mua mọi thứ không hạn sử dụng với số lượng lớn.

“Chưa bao giờ có ai đó đầu tư cùng mà không biết tôi là ai. Và hầu hết bất động sản mà tôi sở hữu ngày nay đều được mua từ những người bán đã chọn tôi thay vì những người đủ điều kiện khác, bởi chúng tôi đã có sẵn các mối quan hệ và họ tin tưởng vào khả năng chốt giao dịch của tôi”, Cardone chia sẻ.

Theo vị triệu phú, càng nhiều người biết đến bạn, họ sẽ càng tin tưởng vào tài năng và kỹ năng của bạn. Điều này giúp bạn có các cơ hội tốt hơn, ra quyết định nhanh hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

“Vì vậy, hãy đầu tư thời gian và nguồn lực vào việc tạo và duy trì các kết nối phù hợp”, Cardone kết luận.

Một trong những người bạn của Cardone là CEO, người từng làm việc với những doanh nhân giàu có trên thế giới.

“Có lần tôi hỏi điểm chung giữa họ là gì, anh ấy nói: ‘Không ai trong số họ hài lòng với những gì đã hoàn thành. Thay vào đó, họ tập trung vào điều tiếp theo có thể đạt được”, ông kể.

Những người giàu có không bao giờ hài lòng với những thành tựu trước đây của mình. Họ tin rằng bản thân luôn có thể đạt được nhiều hơn nữa. Điều này giúp họ nghĩ lớn về các ý tưởng kinh doanh, phát minh, đầu tư trong tương lai và các hệ số nhân của cải khác.

Người giàu biết rằng thời gian là nguồn tài nguyên thực sự khan hiếm duy nhất. Bạn không thể mua thêm nó.

Vì vậy, người giàu tối đa hóa thời gian của mình bằng cách từ bỏ nhu cầu kiểm soát từng chi tiết nhỏ trong công việc kinh doanh hoặc danh mục đầu tư của mình, đồng thời thuê ngoài và ủy thác hiệu quả cho những người giỏi, thông minh - những người sẽ đổi thời gian của họ lấy tiền.

