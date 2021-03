Từ điển Oxford bị yêu cầu bỏ định nghĩa phân biệt giới tính với phụ nữ

Giới học giả và các nhà vận động kêu gọi Nhà xuất bản Đại học Oxford thay đổi một số định nghĩa được cho là phân biệt nặng nề đối với phụ nữ.

Trong bức thư ngỏ gửi tới Nhà xuất bản Đại học Oxford, Mandu Reid, lãnh đạo đảng Bình đẳng cho phụ nữ, và Nicki Norman, Quyền giám đốc Liên minh Trợ giúp phụ nữ Anh, cho rằng có "vô số ví dụ xúc phạm và không kém phần phân biệt giới tính" về cách đề cập tới phụ nữ trong từ điển, BBC đưa tin

Trong khi đó, những ví dụ định nghĩa về nam giới thường có ý nghĩa tích cực hơn.

Nhà xuất bản Đại học Oxford được yêu cầu bỏ một số định nghĩa mang tính phân biệt với phụ nữ. Ảnh: The Time.

"I told you to be home when I get home" (tôi đã nói em phải ở nhà khi tôi về nhà, người phụ nữ bé nhỏ), hay "don't be daft, woman!" (đừng hoang mang, cô gái) là hai ví dụ được chỉ ra.

Các ý kiến phản đối cũng cho rằng một số từ như "bitch" hay "maid" đồng nghĩa với những từ "củng cố cho định kiến tiêu cực".

Ngược lại, từ điển miêu tả đàn ông là "người với những đặc trưng của giống đực, như dũng cảm, tinh thần, và cứng rắn", và sử dụng những ví dụ như "a man of honour" (quân tử) hay "man of the house" (người đàn ông của gia đình).

Một kiến nghị trực tuyến được lập ra kêu gọi Nhà xuất bản Đại học Oxford sửa đổi từ điển đã nhận được chữ ký của 32.000 người.

Phản ứng ban đầu trước bức thư kêu gọi, Nhà xuất bản Đại học Oxford cho biết từ điển Oxford chỉ "phản ánh, không dẫn dắt cách sử dụng tiếng Anh".

"Chúng tôi đã mở rộng phạm vi của từ 'phụ nữ' với nhiều ví dụ và cụm thành ngữ hơn. Chúng tôi bảo đảm rằng những từ đồng nghĩa hay cách sử dụng mang tính chất xúc phạm được ghi chú rõ ràng về bản chất và chúng chỉ được đưa vào nếu có bằng chứng chúng được dùng trong thế giới thực", thông báo của Nhà xuất bản Đại học Oxford cho biết.