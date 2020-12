Từ cô bé mờ nhạt đến nữ tỷ phú Kylie Jenner

Qua 14 năm phát sóng của show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, nhiều khán giả Mỹ đã chứng kiến sự trưởng thành của em út Kylie Jenner. Từ một cô nhóc nhỏ bé, rụt rè trước ống kính, Kylie từng bước trở thành hot girl số 1 Hollywood và giờ là người mang danh xưng nhiều tranh cãi “tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới”. Tờ South Morning China Post vừa điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Kylie.