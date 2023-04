Từ chối làm 007, Idris Elba cũng không cứu nổi một kịch bản nhạt nhẽo

Phim lẻ của series "Luther" gây thất vọng vì lối kể chuyện rời rạc. Nội dung mơ hồ còn khiến vai chính của Idris Elba nhạt nhòa.

Genre: Bí ẩn, phiêu lưu & hành động

Director: Jamie Payne

Cast: Idris Elba, Andy Serkis, Cynthia Erivo, Dermot Crowley

Rating: 6/10

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Từ chối trở thành người kế thừa Điệp Viên 007, nam diễn viên Idris Elba dồn hết tâm sức tạo nên hình tượng Chánh Thanh Tra John Luther riêng biệt. Sau năm mùa phát sóng trên đài BBC từ 2010 đến 2019, anh khẳng định được vị trí của mình trong dòng phim trinh thám, hành động.

Trong phim lẻ Luther: The Fallen Sun (2023), John Luther rơi vào cuộc đấu trí căng não với David Robey (Andy Serkis) - kẻ thái nhân cách gây ra hàng loạt vụ mất tích tại châu Âu. Để Luther không chõ mũi vào các manh mối, Robey thu thập chứng cứ sai phạm mà vị thanh tra mắc phải trong nhiều năm phá án để tố cáo anh.

Ngay lập tức, Luther bị đẩy vào tù khiến nhiều manh mối đứt gãy. Chưa thỏa mãn, hung thủ còn gửi lời trăn trối của nạn nhân để khiêu khích lực lượng cảnh sát và gia đình họ. Nhận thức độ kinh hoàng của âm mưu này, anh đã tìm mọi cách vượt ngục, tự mình truy bắt tên đầu sỏ.

Các vụ mất tích, tự sát liên hoàng gây sức ép cho cảnh sát toàn Châu Âu.

Kịch bản nhiều “sạn”, lời thoại sáo rỗng

Phần phim lẻ có thời lượng khoảng 2 tiếng, tập trung nhiều vào màn đối đầu trực diện của cảnh sát London và David Robey. Việc cho ác nhân công khai xuất hiện ngay từ 10 phút đầu phim mang tính thách thức và gay cấn hơn trong hành trình phá án.

Tuy nhiên, cách diễn giải, xây dựng câu chuyện của Luther: The Fallen Sun còn vụng về. Phiên bản này không tận dụng bệ phóng từ series truyền hình mà còn tự chìm sâu trong vòng lẩn quẩn. Phim thậm chí không giải nổi bài toán do chính mình tạo ra.

Cụ thể, trong 30 phút đầu tiên các sự việc bị sắp xếp chồng chéo vô lý. Bối cảnh và mối quan hệ giữa các nhân vật được khai thách qua loa, thiếu liên kết. Yếu tố đấu trí là điểm mới và tiềm năng cho hình tượng của Luther nhưng biên kịch Neil Cross và đạo diễn Jamie Payne lại loay hoay trong cách truyền tải.

Cả hai mô phỏng một ván cờ tàn, mọi âm mưu Robey dày công bố trí suy cho cùng không thu được kết quả gì. Thêm nữa, các yếu tố tâm lý, đạo đức hay nhiều vấn nạn xã hội đều hiện lên mơ hồ. Điểm trừ lớn đến từ thông điệp ấn tượng nhưng cách truyền tải nhạt nhẽo cộng thêm tính giáo điều trong lời thoại.

Phim sở hữu nhiều tình tiết nặng tính sắp đặt, gây khó chịu cho khán giả.

Thực tế, mâu thuẫn đến từ hình tượng sát thủ của Robey. Hắn được ví như một kẻ thông minh, giảo hoạt khi dùng nỗi sợ để thao túng tâm lý nạn nhân. Thậm chí, cách thức hay thủ thuật gây án được mô phỏng đầy man rợ.

Phản diện này có thể dồn lực lượng cảnh sát vào thế khó ngay từ đầu, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp châu Âu nhưng lại đánh rơi quá nhiều manh mối. Vì thế, kịch bản bắt đầu đuối sức khi vụ án tiến dần đến hồi kết. Lời giải được đưa ra nhanh và đơn giản so với những toan tính tỉ mỉ từ đầu. Chính vì vậy, nửa cuối phim không chỉ không chạm đến cao trào mà còn trở thành cú trượt dài vô vọng.

Không chỉ hành động khó hiểu, tên đầu sỏ còn có vấn đề trong phần thoại. Robey được tạo nên với tư chất thông minh và biết đánh đòn tâm lý nhưng lại đậm chất giáo điều. Bối cảnh và nguồn cơn khiến hắn trở nên hung tàn với xã hội cũng được kể qua loa. Chi tiết này tác động trực tiếp tới động cơ và hành vi của nhân vật nhưng biên kịch vẫn phớt lờ.

“Việc thiếu đối thoại để đào sâu các nhân vật hoặc củng cố động cơ của họ khiến Luther: The Fallen Sun chơi vơi giữa loạt câu nói sáo rỗng về kẻ giết người hàng loạt. Bộ phim quá dài và rời rạc, khán giả không rõ mình đang xem gì hoặc âm mưu nhếch nhác của Robey được thực hiện như thế nào” - The New York Times đánh giá.

Idris Elba vẫn giữ phong độ, mang đến nét quyến rũ cho nhân vật. Ảnh: Netflix.

Idris Elba và Andy Serkis thiếu đất diễn

Kỹ năng diễn xuất của hai diễn viên chính là điểm sáng ít ỏi trong phim. Với Elba, tài tử tiếp tục đem đến hình tượng chính nghĩa giàu lòng trắc ẩn. Điều này hiện rõ qua cảm xúc đau điếng trước những nỗi đau của gia đình nạn nhân, hay sự cay độc của xã hội.

Anh khẳng định vai diễn Luther là một diểm nhấn khác biệt trong loạt tác phẩm về thám tử, với tuyến nhân vật chính có lối phá án thông minh kèm theo chút bạo lực. Nam diễn viên vẫn giữ vững phong độ khiến nhân vật không nhàm chán mà thêm phần thú vị. Thêm nữa, khả năng kiềm chế hay lột tả nội tâm nhân vật của anh cũng tiến bộ hơn trước.

Ở phía đối trọng, sát nhân Robey do Serkis đảm nhiệm đã thực sự trở thành nỗi ảm ảnh không chỉ với London mà còn lan rộng ra toàn châu Âu. Cách diễn, từng biểu cảm phối hợp với đài từ nhẹ nhàng đi kèm với hành động dã man của anh khiến người xem lập tức ấn tượng. Chỉ tiếc là thời lượng và cách xâu chuỗi sự việc đã che lấp sự đáng sợ của phe phản diện.

Suy cho cùng, series về Thanh tra Luther đã có màn tái xuất với phong độ tụt giảm. Nhiều ý tưởng và luận điểm trong phim mang tính răn đe hay giáo dục vẫn chưa được khai thác triệt để gây tiếc nuối.

Luther: The Fallen Sun chỉ gây ấn tượng bởi những thước phim gần cuối với bối cảnh núi tuyết và lâu đài băng giá. Các phân cảnh tràn ngập hình ảnh mang tính ẩn dụ độc đáo, khi mà những hành động tàn nhẫn và “máu lạnh” của con người hiện hữu. Chỉ cần được “ẩn danh”, cách một cái màn hình đã đủ khiến những kẻ này sẵn sàng dồn đồng loại đến cái chết.